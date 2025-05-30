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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

09:2130/05/2025, Cuma
IHA
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Kırıkkale
Kırıkkale

Kırıkkale'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 240 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. S.B. ve B.C.Y. isimli şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 2 bin 240 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.




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