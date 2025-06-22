Traktör devrildi 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Eyüpler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin G. (16) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Selahattin G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.