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Traktör devrildi 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Traktör devrildi 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

21:2422/06/2025, Pazar
IHA
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Traktör devrildi 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Traktör devrildi 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan çocuk Selahattin G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Eyüpler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin G. (16) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Selahattin G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Isparta
#Yalvaç
#Eyüpler Köyü
#Traktör
#Traktör kazası
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