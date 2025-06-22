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Kavurucu sıcaklar geliyor: Vatandaşlara 'güneş çarpması ve yangın' uyarısı

Kavurucu sıcaklar geliyor: Vatandaşlara 'güneş çarpması ve yangın' uyarısı

20:5922/06/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
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Kavurucu sıcaklar geliyor: Vatandaşlara "güneş çarpması ve yangın" uyarısı
Kavurucu sıcaklar geliyor: Vatandaşlara "güneş çarpması ve yangın" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24-29 Haziran tarihleri arasında Sinop ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağını duyurarak vatandaşları uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hâlihazırda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 24 Haziran Salı gününden itibaren belirgin şekilde artması ve hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.


Günün en sıcak saatlerine dikkat

Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunulmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için riskin daha yüksek olduğu belirtildi. Yüksek sıcaklıkların orman yangını riskini de artırabileceğine dikkat çeken meteoroloji yetkilileri, vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.


Valilikten önemli duyuru

Sinop Valiliği de yayımladığı meteorolojik uyarıyla, sıcak hava dalgasına karşı tüm vatandaşların bilinçli hareket etmelerini ve resmi uyarıları takip etmelerini istedi.

#Sinop
#Meteoroloji
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