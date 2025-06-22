Kavurucu sıcaklar geliyor: Vatandaşlara 'güneş çarpması ve yangın' uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, hâlihazırda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 24 Haziran Salı gününden itibaren belirgin şekilde artması ve hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunulmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için riskin daha yüksek olduğu belirtildi. Yüksek sıcaklıkların orman yangını riskini de artırabileceğine dikkat çeken meteoroloji yetkilileri, vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.