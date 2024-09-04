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Depremde 72 kişiye mezar olmuştu: Grand İsias Hotel'in enkazından yeniden numune alındı

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada verilen karar doğrultusunda, hotelin enkazından yeniden karot numunesi alındı.

15:50 - 4/09/2024 Çarşamba
AA
Davanın 4. duruşması, 22 Ekim'de görülecek.
Davanın 4. duruşması, 22 Ekim'de görülecek.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, 12 Haziran'daki duruşmada, raporlara itiraz eden tarafların talebi üzerine yeniden karot örneği alınarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine gönderilmesine karar vermesinin ardından aralarında bilirkişilerin de bulunduğu heyet, otel enkazının bulunduğu alanda inceleme yaptı.


Alınan karot örnekleri, tutanaklarla detaylı inceleme için üniversite heyetine teslim edildi. Alınan numunelerle ilgili hazırlanacak raporlar, mahkeme heyetine sunulacak.


Gelişmeleri izleyen KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, gazetecilere, mahkeme heyetinin son duruşmada yeniden numune alınmasına karar verdiğini hatırlattı.

Otelin enkazına bilirkişi heyetinin geldiğini ve karot numune örnekleri aldığını dile getiren Esendağlı,
"Son duruşmada, Gazi Üniversitesinden gelen raporlara taraflarca yapılan itirazları dikkate alan mahkeme, dosyanın tekrar bilirkişiye havalesine ve başka bir bilirkişi heyetinin dosyayla ilgili çalışma yapmasına karar vermişti. Görev verilen bilirkişi heyetinin kendisinin burada bir keşif yapma ve alınabilecek kalıntı var ise karot alma yönünde bir talebi olmuştu. Bugün de bu kapsamda çalışma yapıldı"
diye konuştu.

Enkazdaki çalışmayı KKTC Dışişleri Gaziantep Temsilcisi Hakkı Emre Yunt, KKTC'nin Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen ve diğer ilgililerle Şampiyon Melekler Derneğinden temsilciler takip etti.


Davanın 4. duruşması, 22 Ekim'de görülecek.




#adıyaman
#Grand İsias Hotel
#Grand İsias Hotel'e ilişkin dava
#karot örneği
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