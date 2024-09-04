Depremde 72 kişiye mezar olmuştu: Grand İsias Hotel'in enkazından yeniden numune alındı

"Son duruşmada, Gazi Üniversitesinden gelen raporlara taraflarca yapılan itirazları dikkate alan mahkeme, dosyanın tekrar bilirkişiye havalesine ve başka bir bilirkişi heyetinin dosyayla ilgili çalışma yapmasına karar vermişti. Görev verilen bilirkişi heyetinin kendisinin burada bir keşif yapma ve alınabilecek kalıntı var ise karot alma yönünde bir talebi olmuştu. Bugün de bu kapsamda çalışma yapıldı"