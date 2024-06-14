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Dilan Polat davasında flaş gelişme: Tahliye oldular

Türkiye'nin aylarca konuştuğu "Kara para aklamak"la suçlanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat çifti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

07:54 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

"Kara para aklamak'', ''Vergi usul kanuna muhalefet" ve ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yargılandığı dosyada, aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı.


Emrullah Erdinç'in haberine göre, 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.


Can Doğu ve Sıla Doğu

Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.


  • Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler.



#Dilan Polat
#Engin Polat
#Mahkeme
#Sıla Doğu
#Can Doğu
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