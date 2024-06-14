Dilan Polat davasında flaş gelişme: Tahliye oldular

"Kara para aklamak'', ''Vergi usul kanuna muhalefet" ve ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yargılandığı dosyada, aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı.
Emrullah Erdinç'in haberine göre, 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.
Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
- Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler.