Dilan Polat davasında flaş gelişme: Tahliye oldular

Adli Tıp Kurumu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talep eden Dilan Polat ile ilgili raporunu tamamladı. Polat, daha önce intihar girişiminde bulunduğu için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılacak. Polat, tedavi olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilecek.