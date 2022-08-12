Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir

Bakan Akar: Yunanistan tarihten ders almalı ve hüsranla sonuçlanacak yeni maceraların peşinde koşmamalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Akar Yunanistan'la ilgili soruya “Yunan muhataplarımız; bir asır önce girişilen maceranın bedelinin ne kadar acı olduğunu, 6 yöneticisinin idamla cezalandırıldığını asla unutmamalı. Tarihten ders almalı ve hüsranla sonuçlanacak yeni maceraların peşinde koşulmamalıdır” cevabını verdi.