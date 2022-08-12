Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarından satır başlıkları;
Türkiye, (Suriye’de) bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.
Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir.
Türkiye (Suriye’de) muhalefete ve Müzakere Heyetine tam destek vermiştir. Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımız buna işaret etmektedir.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi @TanjuBilgic’in Türkiye’nin Suriye İhtilafına Yaklaşımına İlişkin Basında Yer Alan Haberler Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/sDjW0uTNQF pic.twitter.com/hnqvMPWpWy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi @TanjuBilgic’in Türkiye’nin Suriye İhtilafına Yaklaşımına İlişkin Basında Yer Alan Haberler Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/sDjW0uTNQF pic.twitter.com/hnqvMPWpWy— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 12, 2022
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