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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ''Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir'' dedi.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir
Dışişleri Bakanlığı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye, (Suriye’de) bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.

Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir.

Türkiye (Suriye’de) muhalefete ve Müzakere Heyetine tam destek vermiştir. Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımız buna işaret etmektedir.

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