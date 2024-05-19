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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'da düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin açıklama: Pontus iddiaları asılsızdır

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da düzenlenen bazı etkinlik ve yapılan açıklamalara ilişkin, "Yunanistan'daki aşırı sağcı grupların, İstiklal Savaşımızın başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 19 Mayıs 1919'dan 75 yıl sonra, 1994'te, popülist söylemlerle ortaya attığı Pontus iddiaları asılsızdır" ifadesini kullandı.

23:30 - 19/05/2024 Pazar
AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Pontus"un antik çağda kalmış bir tanımdan ibaret olduğunu belirtti.

19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan Pontusçu faaliyetlerin, Yunanistan'ın "Büyük Yunanistan (Megali İdea)" planının bir uzantısı olduğuna işaret edilen açıklamada, konunun esasen Türk ve Rum ahalinin mübadelesi ile sonuçlanmış tarihi bir sürecin asılsız iddialara konu edilerek istismarından ibaret olduğu vurgulandı.
Açıklamada
"Yunanistan'daki aşırı sağcı grupların, İstiklal Savaşımızın başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 19 Mayıs 1919'dan 75 yıl sonra, 1994'te, popülist söylemlerle ortaya attığı Pontus iddiaları asılsızdır."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu iddiaların, Türk-Yunan ilişkilerine zarar vermeyi ve Yunanistan siyasetinin sağduyulu kesimlerini zor durumda bırakmayı hedeflediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde son dönemde olumlu bir ivme yakalanmıştır. Yunanistan hükümetinden beklentimiz, sorumsuz bazı siyasetçilerin gelecek nesillerin barış ve huzur ortamında yaşamasını engellemeye yönelik çabalarına karşı net bir tutum ortaya koymasıdır."




#Dışişleri Bakanlığı
#Yunanistan
#Pontus
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