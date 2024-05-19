Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'da düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin açıklama: Pontus iddiaları asılsızdır

Miçotakis’in ziyareti, iki ülke arasında daha önce yaşanan gerginliklerin azaltılması açısından olumlu olarak değerlendiriliyor. İki liderin ortak yönlerde buluşma arzusu ve geleceğe yönelik iş birliği planları, bölgesel barış ve istikrar için umut verici bir adım olarak görülüyor.