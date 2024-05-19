Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'da düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin açıklama: Pontus iddiaları asılsızdır

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Pontus"un antik çağda kalmış bir tanımdan ibaret olduğunu belirtti.
Açıklamada, söz konusu iddiaların, Türk-Yunan ilişkilerine zarar vermeyi ve Yunanistan siyasetinin sağduyulu kesimlerini zor durumda bırakmayı hedeflediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde son dönemde olumlu bir ivme yakalanmıştır. Yunanistan hükümetinden beklentimiz, sorumsuz bazı siyasetçilerin gelecek nesillerin barış ve huzur ortamında yaşamasını engellemeye yönelik çabalarına karşı net bir tutum ortaya koymasıdır."