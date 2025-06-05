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Edirne'deki sınır kapılarında bayram tedbirleri alındı

Edirne'deki sınır kapılarında bayram tedbirleri alındı

15:565/06/2025, Perşembe
AA
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Avrupa'ya açılan Edirne'deki sınır kapılarında tedbirler alındı
Avrupa'ya açılan Edirne'deki sınır kapılarında tedbirler alındı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapıları ve yollarda bayram hareketliliğine karşı tedbirlerin alındığını söyledi. Vali Sezer: "Dört sınır kapımızda 396 gümrük personelimiz, günlük olarak görev yapacak. Yine aynı şekilde 100'e yakın polis memurumuz, gümrüklerde görev alacak.Kent genelinde 1134 polis ve jandarmamız, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı müddetince huzurlu ve güvenli bir şekilde bayram geçirmesi için sahada ve görevlerinin başında olacaklar" açıklamasında bulundu.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla sınır kapıları ve yollarda yoğunluk beklendiğini ifade etti.

Tatil süresince sınır kapılarındaki geçişlerin artığına dikkati çeken Sezer, "Dört tane gümrük kapımız var ve bayram müddetince Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere giriş ve çıkışlar noktasında bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Yunanistan tarafında Pazarkule ve İpsala'daki gümrük kapılarında geçişler yoğunlaşıyor." dedi.

Sezer, gurbetçi sezonunun da başladığını dile getirdi.

Sınır kapılarındaki hareketlilik dolayısıyla gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Sezer, "Bu noktada sürekli değerlendirmeler yapıyoruz. Hem yurt içi ve yurt dışına bayram dolayısıyla gidecek olan vatandaşlarımızın hem de gelen gurbetçilerimizin memleketlerine sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde ulaşmaları için gerekli tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.


"575 sağlık personelimiz sahada olacak"

Sezer, bayram boyunca kent genelinde çok sayıda personelin görev başında olacağını söyledi.

Bayram tatili boyunca asayiş ve güvenliğin sağlanması için denetimler gerçekleştirileceğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Dört sınır kapımızda 396 gümrük personelimiz, günlük olarak görev yapacak. Yine aynı şekilde 100'e yakın polis memurumuz, gümrüklerde görev alacak. Kent genelinde 1134 polis ve jandarmamız, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı müddetince huzurlu ve güvenli bir şekilde bayram geçirmesi için sahada ve görevlerinin başında olacaklar. 59 kurban kesim noktamızda 22 veterinerimiz görev yapacak. Hastanelerimiz ve acil sağlık hizmetlerimiz aksamadan devam edecek. Bu çerçevede toplam 575 sağlık personelimiz sahada olacak."



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