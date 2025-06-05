İstanbul havalimanlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini kent dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul’daki havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.





Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular, giriş kapılarında ve terminal önünde uzun kuyruklara neden oldu.





Havalimanı çevresindeki trafik de zaman zaman durma noktasına geldi.





Havalimanlarında yoğunluk





İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Yolcular, havalimanı binası girişindeki X-Ray kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.









Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hem de dış hatlar kontuarlarında yoğunluk meydana geldi.





245 bini aşkın yolcu seyahat edecek





İç Hat Giden Yolcu Terminali'ndeki yolcular uçağa gitmek için kuyruk oluşturdu.





Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açarak yoğunluğu önlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar, E-pasaport bankolarını da kullandı. Burada da kısa süreli yoğunluk yaşandı.





İstanbul Havalimanı'nda bugün havalimanından geliş-gidiş 1642 seferin yapılması, bu uçuşlarla 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.





Sabiha Gökçen'de yoğunluk önlemi





Kurban Bayramı'nda iç ve dış hat noktalarına seyahat etmek isteyen yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluğa neden oldu.





Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi, bayram yoğunluğunda yolcuların seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla bazı önlemler aldı.





Bu doğrultuda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırıldı. Yaklaşık 20 saniyelik işlemle hızlı ve kolay geçiş sağlayan E-pasaport banko sayısı giden katında 15, gelen katında 19 olmak üzere 34'e çıkarıldı.





Yapay zeka asistanı devrede





Yolcuların havalimanına hızlı girişlerini sağlamak için de terminal genelindeki toplam 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı.





Havalimanında ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi sunulurken, ücretsiz içme suyu için sebiller terminale yerleştirildi.





Terminal içerisindeki soğutma sistemi kapasitesi de artırıldı.





Bu süreçte yenilikçi üretken yapay zeka dijital asistanı SAVVy de müşteri hizmetleri konularında anlık yanıtlarla ve çözümlerle yolculara destek veriyor.











