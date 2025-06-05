Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram nedeniyle uçuş ve yolcu sayısında artış bekleniyor

Bayramı tatili kapsamında, 9 Haziran'a kadar mevcut tarifeye göre yüzde 7'lik artış öngörülürken, bu zaman aralığında havalimanını yaklaşık 700 bin yolcunun ziyaret etmesi hedefleniyor. Bayram tatilini hafta sonlarıyla birleştirerek 2-13 Haziran tarihleri arasında 10 günlük uzun bir molaya dönüştürenler eklendiğinde ise mevcut tarifenin yüzde 8 üzerine çıkılarak, yaklaşık 1,6 milyon yolcunun ISG'yi kullanması bekleniyor.

ISG, 1 Haziran'da 784 uçuşla bu alanda kendi rekorunu geliştirdi. Bayramda, artan yolcu kapasitesi nedeniyle yeni rekorların yaşanması öngörülüyor.

Güçlendirilen altyapısı ve operasyonel kapasitesiyle şirket, bayram yoğunluğunda misafirlerin seyahatlerini en rahat ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmesi amacıyla kapsamlı bir dizi hazırlık ve önlemi hayata geçirdi.

Bu kapsamda, terminalde personel sayısı artırılarak, e-pasaport banko sayısı 34'e çıkarıldı. Terminal genelindeki 110 "X-Ray" noktasında düzenlemeler yapıldı. Yolculara sınırsız Wi-Fi erişimi ve ücretsiz içme suyu sağlanırken, soğutma sisteminin kapasitesi yükseltildi. Yenilikçi üretken yapay zeka dijital asistanı "SAVVy" ise müşteri hizmetlerinde yolculara anlık yanıt ve çözümler sunuyor.





"2025 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, mevcut kullanılan T2 terminalinin yaklaşık 16 yıldır hizmet verdiğini ve geçen yıl 41,5 milyon yolcu ağırlayarak rekor kırdıklarını belirtti.

Maybek, geçen yıl yaklaşık 34 milyon avro yatırımla hayata geçirdikleri "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi" (Decongestion Project) kapsamında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla mevcut yolcu trafiğini aksatmadan terminalde bir dizi yenileme çalışması yaptıklarını, güvenlik ve pasaport süreçlerinde ise teknolojik ve operasyonel iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Tesisin altyapısını, tüm operasyonlar devam ederken yenilemek gibi zor bir sürecin üstesinden başarıyla geldiklerini aktaran Maybek, şunları kaydetti:

"2025 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk terminal binası olan ve şu an atıl durumdaki T1 terminalinin geliştirilmesi çalışmaları, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile koordineli olarak devam ediyor. T1 terminalinin kısa sürede kullanıma açılmasıyla, ek bir kapasiteye sahip olacağız. Yeni terminal binasıyla ilgili süreci de HEAŞ ve MAHB olarak birlikte son derece uyumlu şekilde yürütüyoruz."





"2025 yılı hedefimiz 43,2 milyon yolcuya ulaşmak"

ISG Uluslararası Havalimanı'nın yatırımcısı ve işletmecisi Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato Mohd Izani Ghani de sorumlulukları altındaki tüm havalimanlarında başarılı çalışmalara imza attıklarını, elde ettikleri büyümeyi sürdürülebilir kılmaya odaklandıklarını kaydetti.

Ghani, önlerine çıkan fırsatları değerlendirme ve bunlardan elde edilecek faydayı maksimize etme için çeviklik, uzmanlık ve yatırım kaslarını güçlendirdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin güçlü turizm potansiyeli, İstanbul'un hem iki kıtanın ortasındaki stratejik konumu hem de sahip olduğu doğal güzellikleri, köklü tarihi, kültürel ve sosyal zenginliği ve ticari dinamizmi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyümesini ivmelendiriyor. Havalimanındaki bu yüksek büyüme hızı, altyapı noktasında kapasitenin zorlanması noktasına kadar erişti."

ISG'nin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmak için bu yıl özellikle Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki yeni destinasyonlara odaklandıklarını belirten Ghani, genişleyen küresel uçuş ağının yolculara daha fazla destinasyon seçeneği sunduğuna, havalimanını uluslararası transferler için daha cazip hale getirdiğine değindi.

Ghani, küresel bağlantıları çoğaltarak yolcuların seyahat deneyimini geliştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için bazı etkili iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini, tüm bu adımların, ISG'nin hem bölgesel havacılık pazarında stratejik merkez olma hedefini hem de küresel havacılıkta güçlü bir merkez olma konumunu destekleyeceğine inandığını aktardı.

Ghani, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2025 yılı hedefimiz 43,2 milyon yolcuya ulaşmak. Öte yandan yolcu sayısındaki yüksek artışla, elde ettiğimiz büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.











