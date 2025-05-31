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Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak

Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak

15:4931/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
AA
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Uraloğlu: Esenboğa Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak
Uraloğlu: Esenboğa Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini artırmak için başlatılan 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, havalimanında inşa edilen yeni hava trafik kontrol kulesindeki çalışmaları yerinde incelediğini aktardı.



Yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak


Havalimanında artan yolcu ve uçak trafiğine yanıt verebilmek için iki etap olarak planlanan modernizasyon çalışmalarına 2023'te başladıklarını anımsatan Uraloğlu, birinci etap kapsamında 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini kaydetti.



Uraloğlu, "Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelmesi ve Ankara'nın dünya başkentlerine yakışır tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız." bilgisini paylaştı.



"Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelmesi ve Ankara'nın dünya başkentlerine yakışır tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız"



#Ankara Esenboğa Havalimanı
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#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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