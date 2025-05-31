Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz 'Terörsüz Türkiye' olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "4. Türkiye Gençlik Zirvesi"ne katıldı.





Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





İstanbul'da sizlerle olmanın memnuniyetini duyuyorum. Platformumuzu gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışlarını içeren araştırması dolayısıyla tebrik ediyorum. Sizlerle en son 2 yıl önce bir araya gelmiş ahtimizi ve kavlimizi yenilemiştik. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.





Nice zorluğun, ihanetin üstesinden beraberce geldik. Birçok alanda sessiz devrim niteliğindeki hamleleri birlikte yaşadık. Ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi nasip eden rabbime hamdediyorum.





"Türkiye Yüzyılı'na gençlerle yürüyeceğiz"





Biz büyük davaların bir araya getirdiği kadrolarız. Asra istikamet çizeceğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimize beraber yürüyeceğiz. Barışın, huzurun hüküm sürdüğü bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada barış huzur kardeşlik içinde yaşadığı müessir bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bu gençliğin Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olacağına yürekten inanıyorum. Terörsüz Türkiye'de 86 milyon kardeşlik içinde yaşayacak. En büyük eserimiz Terörsüz Türkiye olacak.





Şehitler emaneti bu aziz vatanı omuz omuza sizlerle birlikte ihya edeceğiz.





Medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor, siz temsil ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. Burada bir kez daha görüyorum ki; TEKNOFEST gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Genç mühendislerimiz savunma sanayiinde destan yazıyor.





"Hakkı haykırmayı biz ecdadımızdan öğrendik"





Eserlerimizle, projelerimizle, kahraman ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han sadece İstanbul'u değil fetih ruhunu da emanet etti. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun yılmamayı biz ecdadımızdan öğrendik. Adanmışlığın önünde hiçbir engelin duramayacağını biz ecdadımızdan öğrendik. Hakkı haykırmayı biz ecdadımızdan öğrendik.





Şunu da ifade etmek isterim sadece yasaklarla mücadele etmedik, siyasi hayatımız boyunca ön yargılarla ve ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik.





"Utanç verici yıllar yaşadık"





Şunu da ifade etmek isterim sadece yasaklarla mücadele etmedik, siyasi hayatımız boyunca ön yargılarla ve ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik. CHP reddi miras yaparak tarihi 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Maalesef bu politikalarında belli bir ölçüde muvaffak da oldular. Biz Sultan Alparslan, Fatih deyince birileri hemen rahatsız oluyor.





"Köklerimize sıkı sıkı sarılacağız"





Hatırlayın bu malum çevreler 'Türk milletinin hamuru Müslümanlarla yoğrulmuştur, İslamsız Türk yaşayamaz' dediğimiz için sahsımızı günlerce hedef aldılar. Tarihimize köklerimize kurucu değerlerimize sahip çıktığımız için bizi eleştirdiler. Bunları söyleyince birileri kabus görse de işte biz böyle bir milletiz. Bizi Mehmet Akif'in ifadesinde vücut bulan bu ruh kökümüzdür. Nasıl köklerinden beslenemeyen ağaçlar yaşayamazsa köklerinden kopmuş toplumlar da ayakta kalamaz. Biz de ayakta kalmak için köklerimize sıkı sıkı sarılacağız. Potansiyelimizi heba etmek isteyenlerin oyununa asla gelmeyeceğiz. 'Başaramayacaksınız' diyenlere asla kulak asmayacağız.





"Fitne siyaseti dönemi kapandı"





Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi, artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz.





Önümüzdeki dönem de önce Terörsüz Türkiye'ye ardından da Terörsüz bölgeye vasıl olacağız.





Gençler, sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz bizim en büyük arzumuzdur. Yasakçı anlayışı, tek tipçi uygulamaları tarihin çöp sepetine yolladık. İmam Hatiplerin Meslek Liselerinin maruz bırakıldığı adaletsizliğe son verdik. Eğitim de siyaset de teknoloji de gençlerimize alan açtık. Üniversite yurtlarımızın sayısını artırdık.





Ülkemiz gençlerini suç örgütlerinin, terör örgütlerinin, çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız.







