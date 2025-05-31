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Cumhurbaşkanı Erdoğan Orban ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orban ile telefonda görüştü

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:4331/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.


  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. İş birliğinin, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla daha da ileriye taşınacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Macaristan Başbakanı Orban’ın doğum gününü de tebrik etti.



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