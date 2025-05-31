Cumhurbaşkanı Erdoğan Orban ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. İş birliğinin, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla daha da ileriye taşınacağını vurguladı.