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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Zelenski ile görüştü: İstanbul'daki görüşmelere güçlü vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Zelenski ile görüştü: İstanbul'daki görüşmelere güçlü vurgu

22:0430/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini ifade eden Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"Türkiye barış için gayret göstermeye devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye’nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu, İstanbul’daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verdiğini ifade etti.

"İstanbul'da planlanan ikinci zirve barışa giden yolun taşlarını döşeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan'dan 'liderler düzeyinde zirve' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını ifade etti.



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