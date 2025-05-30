Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyerek gücünü bir kez daha ispat etti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda 'Bugün açıklanan büyüme verileri doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti. Türk ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyerek gücünü bir kez daha ispat etti.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X'te yaptığı paylaşım;
- Bugün açıklanan büyüme verileri doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti. Türk ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyerek gücünü bir kez daha ispat etti.
- Ticaret savaşlarıyla dalga boyu giderek artan fırtınalı sularda Türkiye gemisini güvenle sahile çıkarma derdindeniz.
- Tüm zorluklara rağmen hamdolsun iyi gidiyoruz.
- Deprem bölgesinde yaraları hızla sarıyoruz.
- Komşumuz Suriye 13,5 yıl süren kanlı çatışmaların ardından 8 Aralık devrimiyle birlikte yavaş yavaş istikrara kavuşuyor.
- Bölgedeki diğer ülkelerle temaslarımız ve iş birliklerimiz güçleniyor.
- Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmelere 3 yıllık fasıladan sonra İstanbul’da tekrar ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz.
- Vicdanımızı kanatan barbarlıkların yaşandığı Gazze’de zulmün durması ve ateşkesin bir an önce tesisi için gayret gösteriyoruz.
- Ekonomi cephesinde 2 yıldır dirayetle uyguladığımız makroekonomik istikrar ve reform programımızın olumlu neticelerini görmeye başladık.
- İçeride Terörsüz Türkiye hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz.
- İnşallah dikkatli, sabırlı, samimi, sağduyulu bir süreç yönetimiyle bu sefer menzile varacağımıza inanıyorum.
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