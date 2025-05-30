Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faizsiz ekonomi vurgusu: Bu çarpık sistemin meşruiyetini kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 3 kıtanın kavşak noktası İstanbul'da zirve dolayısıyla katılımcıları ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Erdoğan, özellikle yurt dışından program için kente teşrif eden misafirlerin İstanbul'u görmelerini, kaldıkları süre içerisinde bu kadim şehri bütün yönleriyle yaşamalarını, teneffüs etmelerini, katılımcıların buradan çok güzel hatıralarla ayrılmalarını temenni ederek, ülkelerindeki kişilere de kendilerinden selam götürmelerini istedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Baraka Grubunun Kurucusu ve İslami finansın dünyadaki öncü isimlerinden Şeyh Salih Abdullah Kamil'i rahmetle yad ederek, Şeyh Salih'in eşsiz mirasını başarıyla muhafaza eden Abdullah Salih Kamil'i de yürekten tebrik etti.





"İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya ticaretinden aldığı pay sadece yüzde 11 civarında"





Müslümanlar olarak dünya nüfusunun yüzde 25'ini oluşturduklarını belirten Erdoğan, "Ancak İslami finans sektörünün büyüklüğü yaklaşık 2,5 trilyon dolar düzeyinde seyrediyor. Birleşmiş Milletlerden sonra en büyük uluslararası organizasyon olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya ticaretinden aldığı pay ise sadece yüzde 11 civarındadır. Nüfus bakımından yüzde 25'e tekabül eden küresel ekonominin yaklaşık yüzde 9'unu teşkil ediyoruz. Bu rakamlar bize şunu anlatıyor: İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve işbirliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ekonomisi için stratejiler: Etkin küresel ekonomiye giden yol" teması altında düzenlenen zirvede, yapılan ve yapılacak tartışmaların bu noktada çok faydalı olacağına inandığını dile getirerek, 3 gün sürecek zirve boyunca birbirinden seçkin isimlerin pek çok önemli meseleyi değerlendirme imkanı bulacaklarını kaydetti.

"Katılım finansın İstanbul merkezli olarak gelişip serpilmesine büyük önem veriyoruz"

"Küresel ekonominin kaotik atmosferinde İslami finansın sunduğu etik, adil ve sürdürülebilir yaklaşımlar çok detaylı bir şekilde mercek altına alınacaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:





"Stratejik İslami ekonomik planlamasından büyüme modellerine, teknoloji odaklı fintek çözümlerinden helal yaklaşımlara, geniş bir yelpazede ortaya konulacak fikirler bizleri hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracaktır. Şunun bilinmesini özellikle isterim: Türkiye olarak tarih boyunca kültürler ve insanlar arası köprüler kurmuş bir coğrafyada yer almanın sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. İstanbul'un küresel bir merkez haline gelmesi için attığımız adımlar, ülkemizin yanı sıra tüm İslami finans camiasına da yeni fırsatlar sunuyor. İstanbul Finans Merkezi çatısı altında başlattığımız işbirlikleri küresel ekonomiye entegrasyon kadar İslami değerlerimizi koruyan bir model inşa etme gayretimizin de en somut nişanesidir. Katılım finansın İstanbul merkezli olarak gelişip serpilmesine büyük önem veriyoruz. Sahip olduğu eşsiz konum, birikim ve potansiyel bu noktada İstanbul'a ve İstanbul Finans Merkezi'ne çok ciddi avantajlar sağlıyor. İlgili kurumlarımızın ve yetkililerimizin de gayretleriyle bu avantajları kalıcı kazanımlara tahvil edebilmeyi ümit ediyorum."





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve işbirliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor." dedi.

"İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya ticaretinden aldığı pay sadece yüzde 11 civarında"





Müslümanlar olarak dünya nüfusunun yüzde 25'ini oluşturduklarını belirten Erdoğan, "Ancak İslami finans sektörünün büyüklüğü yaklaşık 2,5 trilyon dolar düzeyinde seyrediyor. Birleşmiş Milletlerden sonra en büyük uluslararası organizasyon olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya ticaretinden aldığı pay ise sadece yüzde 11 civarındadır. Nüfus bakımından yüzde 25'e tekabül eden küresel ekonominin yaklaşık yüzde 9'unu teşkil ediyoruz. Bu rakamlar bize şunu anlatıyor: İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve işbirliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ekonomisi için stratejiler: Etkin küresel ekonomiye giden yol" teması altında düzenlenen zirvede, yapılan ve yapılacak tartışmaların bu noktada çok faydalı olacağına inandığını dile getirerek, 3 gün sürecek zirve boyunca birbirinden seçkin isimlerin pek çok önemli meseleyi değerlendirme imkanı bulacaklarını kaydetti.

"Katılım finansın İstanbul merkezli olarak gelişip serpilmesine büyük önem veriyoruz"

"Küresel ekonominin kaotik atmosferinde İslami finansın sunduğu etik, adil ve sürdürülebilir yaklaşımlar çok detaylı bir şekilde mercek altına alınacaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:





"Stratejik İslami ekonomik planlamasından büyüme modellerine, teknoloji odaklı fintek çözümlerinden helal yaklaşımlara, geniş bir yelpazede ortaya konulacak fikirler bizleri hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracaktır. Şunun bilinmesini özellikle isterim: Türkiye olarak tarih boyunca kültürler ve insanlar arası köprüler kurmuş bir coğrafyada yer almanın sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. İstanbul'un küresel bir merkez haline gelmesi için attığımız adımlar, ülkemizin yanı sıra tüm İslami finans camiasına da yeni fırsatlar sunuyor. İstanbul Finans Merkezi çatısı altında başlattığımız işbirlikleri küresel ekonomiye entegrasyon kadar İslami değerlerimizi koruyan bir model inşa etme gayretimizin de en somut nişanesidir. Katılım finansın İstanbul merkezli olarak gelişip serpilmesine büyük önem veriyoruz. Sahip olduğu eşsiz konum, birikim ve potansiyel bu noktada İstanbul'a ve İstanbul Finans Merkezi'ne çok ciddi avantajlar sağlıyor. İlgili kurumlarımızın ve yetkililerimizin de gayretleriyle bu avantajları kalıcı kazanımlara tahvil edebilmeyi ümit ediyorum."





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Bağkur, Emekli Sandığı ve SSK'lı olmak üzere yaklaşık 16 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ikramiye ödemesi yapacağız." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ekonomi cephesinde 2 yıldır dirayetle uyguladıkları makro ekonomik istikrar ve reform programının olumlu neticelerini görmeye başladıklarını söyledi.

Temel öncelikleri olan enflasyonda gözle görür iyileşmeler kaydettiklerini belirten Erdoğan, "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hedefimiz net, enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli seviyelere indireceğiz. Petrol fiyatlarındaki düşüş hem enflasyonu hem dış açığı aşağı çekiyor. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 153 milyar doları aşmış durumda. İstihdam cephesinde de güçlü bir performans var. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi, 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördük." diye konuştu.





Erdoğan, diğer sektörleri de yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde çalışan özellikle çalışan başına aylık 2500 lira KOSGEB desteği vermeye başladık. Kamu maliyesinde disiplinimizi koruyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkin adımlar atıyoruz. Hiçbir boşluk bırakmadan özellikle göz bebeğimiz reel sektörümüzü ihmal etmeden, çok boyutlu anlayışla süreci titizlikle yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.





Ekonomi yönetiminin yanı sıra reel sektörün de nabzını tuttuklarını belirten Erdoğan, "Onlardan gelen talepler doğrultusunda gerekli tedbirleri devreye alıyoruz. KOBİ'lerimiz için desteklerimizi sürekli güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta imalatçı KOBİ'lerimizin yatırım ve işletme harcamaları için 30 milyar liralık yeni bir paket açıkladık. Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini hızla hayata geçireceğiz. Geride bıraktığımız 2 yılda kayda değer mesafe aldığımız ekonomi programımızı hedeflerimize ulaşıncaya kadar uygulamakta kararlıyız." değerlendirmelerinde bulundu.

"Ülkemize yönelik saldırılar zinciri yakın zamana kadar devam etti"

Bugün açıklanan büyüme rakamlarının doğru yolda olduklarını bir kez daha teyit ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:





"Türk ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyerek gücünü bir kez daha ispat etti. Şunu sizlerin ve ekranları başında şu an bizleri izleyen vatandaşlarımızın bilmesini arzu ediyorum. Biz Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz. Böyle bir dönemde üç, beş ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olayları olmasaydı Türkiye bugün çok farklı bir konumda olacaktı. Gezi kalkışmasıyla başlayan, 15 Temmuz ihanetiyle iyice şiddetlenen ülkemize yönelik saldırılar zinciri yakın zamana kadar devam etti. İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını müteakip sergilenen sokak terörü ve boykot çağrıları da bu saldırıların devamı niteliğindeydi. Ana muhalefet partisi genel başkanının milli markaları hedef gösteren, bununla da yetinmeyip Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden sorumsuz tavrı aslında nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu göstermeye kafidir. Ülkemizde bütün umudunu Türkiye'nin ekonomik olarak tökezlemesine, Türk ekonomisinin yara almasına bağlamış, köhne bir zihniyet var. Maalesef bu zihniyetin aktörleri ellerine geçirdikleri her fırsatı Türkiye'ye taş atmak ve milletimizi sırtından hançerlemek için kullanmaktadır. Dedikodular üzerinden siyaset yaptıklarını zannederek hem kendilerini komik duruma düşürüyorlar hem de kıratlarını ortaya çıkarıyor. Kendi seçmenleri bile bunların sorunları çözebileceğine inanmıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hırsları, akıllarını esir alanlara şunu hatırlatmak istiyorum. 'Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekiyorsa Türkiye batsın.' anlayışıyla hareket ederek hiçbir yere varamazsınız. Hele hele hedef saptırarak yolsuzluklarınızın üzerine bant çekemezsiniz. Kendi çıkarlarını milletin menfaatlerinin önüne koyan muhterisler bugüne kadar başarılı olamadı. İnşallah bundan sonra da muvaffak olamayacak. Biz ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hizmet ülkümüzden ayrılmadan yola devam edeceğiz." dedi.





Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin ise Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu düşüncelerle sözlerime son verirken emeklilerimizin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Bağkur, Emekli Sandığı ve SSK'lı olmak üzere yaklaşık 16 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ikramiye ödemesi yapacağız. Böylece bayram öncesinde ikramiye ödemelerini tamamlamış olacağız. İnşallah bundan sonra da saçlarını ülkemize ve milletimize hizmet yolunda ağartmış emeklilerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz. İkramiye ödemelerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum."





Erdoğan, Kurban Bayramı'nı tebrik ederek sözlerini sonlandırdı.























