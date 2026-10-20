DMM'den 'Azerbaycan'da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

"İlk ve en sert tepkiyi yine bizzat Azerbaycanlı kardeşlerimiz verdi"

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Bahse konu görüntüler eski tarihlidir. Görüntülerin çekildiği dönemde bayrağımıza yönelik olumsuz bir eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkiyi yine bizzat Azerbaycanlı kardeşlerimiz vermiştir. Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

"Dostluk ve kardeşlik bağları hedef alındı"

Eski içerikleri kurgulayıp; bağlamından kopararak yeniymiş gibi dolaşıma sokanlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef almaktadır. Kamuoyunun bu tarz algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olması önemle rica olunur."

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