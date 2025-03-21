"Murat Ongun'un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Oda TV, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç isimli kişi ve kurumları finanse eder. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile de yakındır. Halk TV'ye finansman sağlar. Hatta Cafer Mahiroğlu'nun boğazda yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler."