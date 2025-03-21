Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un para dağıttığı gazeteciler deşifre oldu
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonunda ifadesine başvurulan gizli tanık, İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ile yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı işaret etti. Gizli tanık Meşe, "Murat Ongun'un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar" dedi. Gizli tanık söz konusu gazetecilerin isimlerini tek tek paylaştı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında gizli tanık, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un gazetecileri finanse ettiğini ifade etti.
Gizli tanık, mal varlığına el konulan Murat Ongun ile yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı işaret etti. Gizli tanık, Murat Ongun'un finanse ettiği gazetecilerin olduğunu söyledi.
Gazetecilerin isimlerini paylaşan gizli tanık, şu ifadeleri kullandı:
"Murat Ongun'un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Oda TV, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç isimli kişi ve kurumları finanse eder. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile de yakındır. Halk TV'ye finansman sağlar. Hatta Cafer Mahiroğlu'nun boğazda yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler."
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