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Elazığ'da endemik tür olan 'kırbaç yılanı' görüldü

Elazığ'da endemik tür olan 'kırbaç yılanı' görüldü

10:5615/06/2025, Pazar
IHA
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Ortalama 30-40 santimetre boyunda olan bu yılan türünün zehirsiz olduğu, genellikle nisan, mayıs, haziran aylarında görüldüğü öğrenildi.
Ortalama 30-40 santimetre boyunda olan bu yılan türünün zehirsiz olduğu, genellikle nisan, mayıs, haziran aylarında görüldüğü öğrenildi.

Elazığ'da ‘kırbaç yılanı' olarak adlandırılan colubridae familyasına ait olan endemik bir yılan türü görüldü.

Elazığ'da, halk arasında 'kırbaç yılanı' olarak adlandırılan colubridae familyasına ait olan endemik bir yılan türüne rastlandı. Bir vatandaş tarafından fotoğraflanan yılan, ardından gözden kayboldu.

Ortalama 30-40 santimetre boyunda olan bu yılan türünün zehirsiz olduğu, genellikle nisan, mayıs, haziran aylarında görüldüğü öğrenildi. Aynı zamanda Elazığ'da ilk defa görülen siyah başlı yılanın birçok çeşidinin de bulunduğu bildirildi.


#Elazığ
#Kırbaç yılanı
#Colubridae familyası
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