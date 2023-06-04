Ermeni cemaatinden Paşinyan kararı: Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katılması dikkat çekmişti

Çankaya Köşkü'nde liderler onuruna verilen yemekte Sayın Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile konuştuğumuzda Türkiye'de olmaktan memnun olduklarını, bu davete icabet ettikleri için memnun kaldıklarını ve güzel ağırlandıklarını belirttiler. Bu temastan İstanbul'da yaşayan Ermeni cemaati üyeleri de memnun oldular. Yemekte çekilen fotoğrafa da memnun kaldılar. Bu fotoğrafta yer alan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, törene katılmaktan özellikle bir memnuniyet hissetti. Sayın Aliyev de oradaydı. Sayın Aliyev'in de Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yan yana olmaktan duyduğu memnuniyeti gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herkese sevgi dolu ve muhabbetli yaklaşımının en güzel örneklerinden biri olan bir geceydi. Her şey dostluk, barış için."