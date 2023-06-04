Ermeni cemaatinden Paşinyan kararı: Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katılması dikkat çekmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan.
Törende, devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların yöneticileri, dini cemaatlerin ruhani liderleri, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk liderler onuruna Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile sohbet etti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni için Ankara'ya gelmesi uluslararası kamuoyunda geniş yer buldu.
Türkiye'deki azınlıkları temsilen AK Parti listesinden İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Sevan Sıvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, büyük bir teveccüh ve destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini belirtti.
Devlet ve hükümet başkanlarının da bu anlamlı günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmak istediklerini dile getiren Sıvacıoğlu, "Orada bulunan herkesin amacı ve isteği, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, ülkemizin bu mutlu gününde yanında olmaktı. Bu vesileyle liderler yan yana gelince sohbet etme, görüşme imkanı da buldu." diye konuştu.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katılmasının tamamen dostane bir duyguyla gerçekleştiğini ifade eden Sıvacıoğlu, şunları kaydetti: