MİT operasyonu ile getirilmişti: FETÖ elebaşının yeğeni için istenen ceza belli oldu FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Merkezi 18 Haziran 2021, 15:42 Son Güncelleme: 18 Haziran 2021, 16:01 DHA