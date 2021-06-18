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MİT operasyonu ile getirilmişti: FETÖ elebaşının yeğeni için istenen ceza belli oldu

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Merkezi DHA
FETÖ elebaşının yeğeni Selahattin Gülen için istenen ceza belli oldu
Selahattin Gülen

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan iddianame hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

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Selahaddin Gülen'in ifadesi: Amcam Fetullah Gülen FETÖ lideridir

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

Olayın geçmişi

FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
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