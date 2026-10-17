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Özgür Özel’in 48 Truva atı CHP’den ihraç

Özgür Özel’in 48 Truva atı CHP’den ihraç

Uğur Duyan
04:00, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 04:02, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Özgür Özel’in 48 Truva atı CHP’den ihraç
Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner.

Yeni Parti’nin kurulmasının ardından CHP’de kalmaya devam eden ve Özel çizgisini sürdürebilecek 48 isim, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından partiden ihraç edildi. Aralarında İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka’nın da bulunduğu isimler, başka siyasi partiler adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), başka siyasi partiler için faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle disipline sevk edilen 48 kişinin partiden ihracına karar verdi. CHP YDK, gündemdeki disiplin dosyalarını görüşmek üzere dün Mahir Polat başkanlığında toplandı. Parti ilkelerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 50 üyenin dosyaları karara bağlanmak üzere gündeme alındı. Toplantının sona ermesinin ardından YDK tarafından disipline sevk edilen 50 kişiden 48'i hakkında partiden ihraç kararı verildiği belirtildi. Dosyaları incelenen eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile eski Parti Meclisi (PM) Üyesi Ozan Varal hakkında ise herhangi bir ceza uygulanmasına gerek görülmediği ve bu iki ismin partide kaldığı ifade edildi.

İHRAÇ EDİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

İhraç kararı verilen 48 isim şu şekilde: "Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı."

ÖZEL BAĞLANTILARI TESPİT EDİLMİŞTİ

Özgür Özel’in Yeni Parti’yi kurmasına rağmen CHP’de kalmayı sürdürmeleri tartışma konusu olan bu isimler, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından “Truva atı” olarak nitelendiriliyordu. Özel’le bağlantılarını sürdürdükleri belirtilen bu kadro, parti içinde Özel çizgisinin devamını sağlayabilecek isimler olarak görülüyordu. CHP Parti Meclisi, 26 Ağustos’ta aralarında eski parti yöneticilerinin de bulunduğu 50 kişiyi tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle YDK’ya sevk etmişti.

BAŞKA PARTİ İÇİN FAALİYET GEREKÇESİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı de, disiplin sürecinin başlatıldığı dönemde yaptığı açıklamada, CHP üyeliği devam ederken başka siyasi partiler için çalışan kişilerin faaliyetlerinin parti disiplin hükümleri kapsamında değerlendirildiğini belirtmişti. Sarı, parti üyelerinin başka siyasi partiler adına faaliyet yürütmesini etik bulmadıklarını ifade etmişti.


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Başlıklar :siyasetchpyeni parti
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