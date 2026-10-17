Yeni Parti’de il başkanlığı yarışı kızıştı

İzmir’de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun adaylığıyla mevcut İl Başkanı Çağatay Güç’ün karşısına çıkması dikkat çekti. 30 ilçe başkanından 28’i Güç’e destek açıklarken Gaziemir ve Tire ilçe başkanlarının deklarasyona katılmaması tartışmalara sebep oldu.

MUĞLA’DA DELEGE İSTİFASI

Muğla’da Kurucu İl Başkanı Nail Kızıl ile Köyceğiz İlçe Başkanı Tanju Satılmış’ın yarışması bekleniyor. Genel Merkez’in tek aday istediği ve Satılmış’ın adaylığına karşı çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu tutumu eleştiren İl Kongre Delegesi Mustafa Aytaç Kavak istifa etti.

ÜYE VE LİSTE TARTIŞMASI

Antalya’da Kurucu İl Başkanı Nail Kamacı’nın 27 bin üyeden 10 bininin son 35 günde kaydedildiğini açıklaması, üye kayıtlarıyla ilgili tartışmaları artırdı. Gaziantep’te adaylardan yönetim kurulu ve kurultay delegesi listelerini önceden açıklamalarının istenmesi eleştirileri beraberinde getirdi. Ankara’da Kurucu İl Başkanı İbrahim Karaca’nın da aralarında bulunduğu dört aday yarışacak. İstanbul’da ise 39 ilçede kurulacak sandıklarda üyeler oy kullanacak. Özgür Çelik’in tek aday olması bekleniyor.

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