Dündar Ziya Gültekin uğurlandı

Önceki gün Ankara’ya giderken Düzce’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, toprağa verildi. Gültekin için Büyük Çamlıca Camii’nde cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Namazda Gültekin’in çocuklarıyla saf tutan Erdoğan, yaptığı konuşmada, Gültekin’in çok kısa sürede Üsküdar’da önemli bir görevi üstlendiğini kaydetti. Gültekin’e hakkını helal ettiğini söyleyen Erdoğan, “Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu. Durmak yok, yola gideceğiz. Bu yol hepimiz için mukadder" dedi. Erdoğan, namazın ardından Gültekin’in tabutuna omuz verdi. Gültekin’in naaşı, Nakkaştepe Mezarlığı’nda defnedildi. Öte yandan ilçenin yeni belediye başkan vekili salı günü gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek.

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