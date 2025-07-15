FETÖ sözlüğü: Semboller, şifreler değişti, hainlik değişmedi

Örgüt kendi içinde yalnızca hiyerarşik yapısıyla değil, aynı zamanda kendi iç iletişiminde kullandığı özel jargonla da dikkat çekiyor. Kamuoyuna sızan belge ve ifadeler, örgütün İslami kavramları nasıl dönüştürdüğünü ve mensuplarını bu kavramlar üzerinden nasıl manipüle ettiğini gözler önüne seriyor.





DÂRÜ’L-ERKAM SÖYLEMİYLE GİZLİLİK

FETÖ literatüründe en çok öne çıkan dini referanslardan biri, 15 Temmuz sonrası Türkiye’de hakkında yakalama kararı olanlar ya da örgüte finansal destek sağlayanlar için oluşturulan yeni Beytül Erkam söylemiydi. Hz. Peygamber’in ilk yıllarda İslam’ı gizli olarak tebliğ ettiği Mekke’deki Erkam bin Ebü’l Erkam’ın evi oldu. Cemaat görümlü örgütlenme, bu örneği kullanarak kendi hücre evlerine meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Örgüt içi söylemlerde, “Biz de tıpkı Mekke dönemindeki gibi zulüm ortamında iman hizmeti yürütüyoruz” ifadesi sıkça yer aldı. Böylece “gaybubet evi” olarak anılan gizli saklanma evleri, “modern Dârü’l-Erkam” olarak lanse edildi.





ABİ’LER, MESUL’LER VE YUSUFLAR

Örgüt içinde kullanılan özel kavramlar, FETÖ’nün kapalı devre yapısını daha da belirgin hale getiriyor. Hiyerarşi, “mesul” ve “imam” kavramları üzerinden şekillenirken, “abi” ve “abla” gibi unvanlarla örgüt içi rehberlik sistematiği oluşturuldu. Cezaevine giren örgüt üyeleri için “Yusuf” ifadesi kullanılırken, dışarıdaki mensuplar bu kişilere “Yusuflara muavenet” adı altında maddi destek sağlanmaya devam ediyor.





ÖRGÜTÜN MALİ DAMARI: HİMMET VE MUAVENET

Örgütlenmenin mali yapılanması da dini terimlerle kamufle edildi. 15 Temmuz öncesinde “Himmet” adı altında düzenlenen bağış toplantıları, darbe girişimi sonrası isim ve form değiştirerek örgüte kaynak sağlandı. “Muavenet” adıyla alınan yardımlar süre gelen mali destek biçiminin yerini aldı. Bu sistem sayesinde iş insanlarından memurlara kadar geniş bir ağ üzerinden finansal kaynak oluşturuldu. Örgüt içinde toplanan paraların bir bölümü Gülen’in ölümünden önce “Hoca Payı” adı altında örgüt liderine gönderiliyordu.





KUTSAL KILIF, KRİPTO DİL

Örgütün oluşturduğu bu jargon, yalnızca bir haberleşme dili değil, aynı zamanda örgütsel sadakati pekiştiren ideolojik bir silaha dönüştü. “İrşat”, “sohbet”, “hizmet”, “mütalaa”, “tayin” gibi terimler, masum dini kavramlar gibi görünse de, örgüt içi faaliyetlerin yönlendirilmesinde kullanılan şifreli ifadelere dönüştürüldü. Böylece devletin takibinden kaçmak için hem dini hem örgütsel anlamlar içeren çift katmanlı bir dil kullanıldı.





FETÖ İÇİN “TAKİYE SÜNNETTİR”

17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün gaybubet evleri üzerinden yürüttüğü gizlenme stratejileri de bu dil aracılığıyla meşrulaştırıldı. “Hz. Muhammed’in Mekke’de nasıl gizli davrandıysa, biz de öyle davranmak zorundayız” söylemiyle mensuplar arasında “takiye” bir inanç meselesi gibi gösterildi.





İNANÇ KILIFI ALTINDA MANİPÜLASYON

Gülen yapılanmasının bu kavramları nasıl dönüştürdüğü, yargılamalarda ve çözüm sürecinde itirafçı olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı. Gizli haberleşmelerde “mesulden himmet istendi”, “sohbete çağrıldım”, “yeni Yusuflar için yardım toplanıyor” gibi ifadeler, örgüt jargonunun mensuplar arasındaki standart iletişim kalıplarına dönüştüğünü gösteriyor.





İTAAT VE SADAKAT ÜZERİNE KURULU BİR PROJE: “ALTIN NESİL” KİMLİK İNŞASINDAN, İDEOLOJİK BAĞLILIĞA

FETÖ’nün bu kavramsal çerçeve üzerinden yaptığı “nesil mühendisliği”, örgüt mensuplarına dini bir dava bilinci altında siyasi ve ideolojik sadakat yükledi. Eğitim kurumlarında başlayan bu kimlik inşası, kamusal kadrolarda görev almaya, örgütsel sadakat testlerine ve nihayetinde “ölümüne hizmet” anlayışına evrildi. Son yıllarda yürütülen soruşturmalarda elde edilen veriler, bu kavramların sadece birer sembol değil, aynı zamanda örgütsel disiplinin, bağlılığın ve manevî psikolojik kontrolün aracı olduğunu açıkça ortaya koymakta.





GÜLEN’İN KAVRAMLARI, DEVLETİN TERÖR SÖZLÜĞÜNE GİRDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan FETÖ Sözlüğü’nde, örgüt lideri Gülen’in bu ve benzeri ifadeleri ayrıntılı olarak deşifre edildi. “Altın Nesil”, “Adanmış Ruh”, “Mahrem Hizmetler”, “Hizmet Erleri” gibi kavramların tümü, örgütün ideolojik yapılanmasında ve mensupların yönlendirilmesinde sistematik bir biçimde kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz sonrası örgüt mensuplarının kendi içlerinde kullandığı şifreli dili ve kodlamaları gün yüzüne çıkaran kapsamlı bir çalışmaya da imza atmıştı. Örgütün gerçek anlamlarından farklı biçimde kullandığı 1094 kelimenin açıklandığı ve 326 sayfadan oluşan “FETÖ Sözlüğü” kitabının artık baskısı bulunmasa da çeşitli kitapçılarda bulunabiliyor.

Sözlükte, Fethullah Gülen’in 1988 yılı öncesinde örgüte müzahir yayın organlarında kaleme aldığı başyazılarda kullandığı kod isimler de ilk kez resmi olarak deşifre edildi. Gülen’in yazılarında “A. Fettah Şahin”, “Abdülfettah Şahin”, “Abdulhay Nasih”, “Enver Aydın”, “Hikmet Işık”, “İbn-i Ramiz”, “M. Abdulfettah Dahhak” ve “M. F. Şahin” gibi farklı mahlaslarla örgüt propagandası yaptığı belirlendi. Sözlük, örgüt mensuplarının kullandığı şifreli dili çözmek ve yargılamalarda delil teşkil etmesi açısından önemli bir başvuru kaynağı olarak değerlendiriliyor.





GİZLİLİĞİ ÖN PLANDA TUTAN KODLAR: YILDIZ İŞARETİ İLE KİMLİĞİNİ SAKLADI

Gülen’in “M. F. G.” şeklindeki mahlasındaki “M” harfinin ise “Muhammed”, “Muhterem”, “Mesih” veya “Mehdi” gibi dini çağrışımlar barındırdığı değerlendirildi. Örgüt liderinin 1988 edilmesine ise “Yiv kırma” adı verildiği bildirildi.





“KEVSER KITABI” VE EZBERLETİLEN 756 KELIME

Sözlüğün ikinci bölümünde, FETÖ’nün 1993’te sadece örgüt öğrencilerine yönelik hazırladığı ve “Kevser” adını verdiği ezber kitabındaki 756 kelimelik özel listeye yer verildi. Kitabın örgütsel değerler, zaman planlaması ve dil eğitimi gibi konularda rehberlik ettiği ve daha sonra güvenlik gerekçesiyle örgüt tarafından toplatıldığı bilgisi paylaşıldı.





ÖRGÜT YAPILANMASI ŞEMALARLA AÇIKLANDI

Sözlüğün üçüncü bölümünde ise FETÖ’nün coğrafi bölgelere dayalı yapılanmasının yanı sıra yönetim, finans, öğrenci, emniyet ve askeri mahrem yapılanmalarına ilişkin ayrıntılı şemalara yer verildi. Türkiye’nin 2003-2008 arasında 7 bölgeye, 2008-2016 arasında ise 5 bölgeye ayrıldığı belirtildi.





“GRI DOSYA” İLE FİŞLEME: KEK, LOKUM, PANIK BUTONU

Sözlükte “kek”, “lahmacun”, “lokum”, “köylü”, “çöpçü”, “peyzajcı”, “optik”, “panik butonu” gibi günlük hayatta sıradan anlamlara sahip 1094 kelimenin, örgüt içi iletişimde özel ve gizli anlamlar taşıdığı ortaya kondu. Bazı askeri personelin fişlenmesinde kullanılan “Gri Dosya” yöntemine de sözlükte yer verildi.





ÖRGÜTSEL TOPLANTI VE HİMMET KODLARI: ALTIN GÜNÜNDEN, TEREYAĞINA

Sözlüğe göre FETÖ, örgütsel kararların alınması ve mensuplar arasında yayılması sürecini “Altın Günü” olarak şifreledi. Örgütün finansal kaynaklarının önemli kalemlerinden olan himmet paraları ise “Tereyağı” ifadesiyle kodlandı. Bu ifadeyle örgüt, telefon görüşmelerinde ya da yazışmalarda denetime takılmadan finansal faaliyetlerine devam etti.





‘BALLI ŞEKER’ ILE RÜYA PROPAGANDASI

FETÖ mensuplarının rüyalarında örgüt elebaşı veya dini figürler görmesi ise “Ballı Şeker” ifadesiyle tanımlandı. Sözlükte, bu tür rüyaların örgüt motivasyonunu artırmak ve mensuplar arasında bağlılık yaratmak için kullanıldığı vurgulandı.





MAHREM YAPILANMALAR KAT KAT A, B, C, D KATLARINDA KİMLER VAR?

Emniyet Teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanma, sözlükte “A Katı”, Gülen’in ilk kez 1970’li yıllarda vaazlarında dile getirdiği “Altın Nesil” kavramı, örgütün oluşturmak istediği insan tipinin özüdür. Dini hassasiyeti yüksek, sorgulamayan, örgüte kayıtsız şartsız bağlı bireyler bu neslin temelini oluşturur. Örgüt yapılanması içinde bu bireyler, dershaneler, ışık evleri ve sohbet halkalarında eğitilerek birer “hizmet eri” haline getirilmiştir. Söz konusu neslin eğitime önem vermesi, ancak bunu örgütün çıkarları doğrultusunda kullanması beklenir. Gülen bu nesli “imanlı, ihlaslı ve aksiyoner gençlik” olarak tanımlarken, aslında örgütün ideolojik taşıyıcılarını tanımlamaktadır. Eğitim, burada bireyin özgürleşme aracı değil; örgüte hizmette kullanılan bir enstrümandır.





SEÇİLMİŞLİK ALGISINI YÜCELTEN PROPAGANDA: “IŞIK PERVANELERİ”

FETÖ’nün ideolojik söyleminde yer alan bir diğer önemli kavram ise “Işık Pervaneleri”. Işığa yönelen ve sonunda kendini feda eden pervaneler metaforundan esinlenen bu kavram, örgüt uğruna kendini yakmayı, yok saymayı bir erdem olarak sunar. Bu tanım, sadece örgüte tam teslimiyetin değil, gerektiğinde hayatını “dava” için feda etmenin de teşvik edildiği bir anlayışa işaret eder.

Gülen’in çeşitli vaazlarında bu kavrama sıkça yer verdiği, “hizmet için yanmak” metaforuyla örgüt mensuplarına fedakârlık çağrısı yaptığı görülür. Özellikle örgütün kritik kadrolarında görev alacak gençler bu tür metaforlarla motive edilmiştir.





TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN KİMLİK İNŞASI: İNŞA NESLI, ÇİLE DERVİŞLERİ, ADANMIŞ RUHLAR

FETÖ sözlüğünde yer alan diğer kavramlar da örgütün zihinsel dünyasında ne denli katmanlı ve planlı bir yapı inşa ettiğini gösteriyor. “İdeal Gençlik” ve “İdeal İnsan”, sabırlı, sadık ve mutlak itaatkâr bireyleri tarif ederken, “Adanmış Ruhlar”, kendi yaşamını örgüte vakfetmiş, iradesini devretmiş bireyleri ifade eder. “Çile Dervişleri”, özellikle örgütün takibat altında olduğu dönemlerde pasif direnişi teşvik eden bir kimlik tanımı olarak öne çıkar. “İnşa Nesli” ise, toplumun dönüştürülmesi ve örgütün kadrolaşması için yetiştirilen kişileri anlatır. Tüm bu tanımlar, örgüt içindeki bireylerin sadece işlevsel değil; aynı zamanda manevî bir misyon taşıdıkları algısını yaratmak üzerine kuruludur.sonrasında bu kod isimleri dahi kullanmaktan vazgeçerek yazılarının sonunda yalnızca üç yıldız (***) işareti koyduğu, bunun da gizlilik anlayışının zirveye ulaştığı bir dönemin işareti olduğu ifade edildi.





MİTOLOJİK ZALİM: “DAHHAK” MAHLASININ ANLAMI DİKKAT ÇEKTİ

Sözlükte yer alan bilgiye göre, Gülen’in sıkça kullandığı “Dahhak” mahlasının İran mitolojisinde “insan beynini yarasına süren, zalim kişi” anlamına geldiği tespit edildi. Bu seçimin, örgüt liderinin bilinçli bir şekilde gizem, vahşet ve korku öğelerini kullanma eğilimini yansıttığı vurgulandı.





GÜLEN’E VERILEN KOD ADLAR: HE, MEHDI, KAPTAN, KAYINPEDER

Örgüt içinde Gülen’e sadece kendi kullandığı mahlaslarla değil, örgüt mensuplarınca da verilen çok sayıda kod isim olduğu belirtildi. Bunlar arasında “HE (Hoca Efendi)”, “Kainat İmamı”, “Başyüce”, “Mehdi”, “Asrın Kurtarıcısı”, “Kahtani”, “Patron”, “Dede”, “Zamanın Sahibi” ve “MED/MFD (Mesih Fethullah Dahhak)” gibi unvanlar yer aldı.





KODLARLA ÖRGÜTLENME: ALPER, AZIK, SILKELEME

Sözlükte yer verilen kavramlar arasında devletin kritik kurumlarındaki mahrem yapılanmalar için “Alp”, “Alper” ve “Alperen” gibi kodlamaların kullanıldığı, ideolojik eğitim modüllerinin “Azık” olarak adlandırıldığı, örgüt içi hediyeleşme ve finansal destek içinse “Cemile” kelimesinin kullanıldığı ifade edildi. Örgütün dolandırıcılık faaliyetlerine ise “Silkeleme” adı verildiği, bunun örgüte para toplamak için sahte yollarla senet imzalattırılması anlamına geldiği vurgulandı.





KADIN POLİSLER ‘EMİNE HANIMLAR’, BILGILER ‘KAVRULMUŞ ŞEKER’

Emniyet mahrem yapılanmasında görevli kadın polisler “Emine Hanımlar” olarak adlandırılırken, istihbarat veya örgütsel bilgiye ise “kavrulmuş şeker” denildiği aktarıldı. Polislik sınavına girecek kişiler için “Pelin”, hakim-savcı sınavlarına hazırlık evleri içinse “Dinozor Evi” ifadesi kullanıldığı kaydedildi.





“YASAKLI MEYVE GRUBU” VE “YİV KIRMA” ILE İTAAT TESTİ

Sözlükte, örgüt içerisinde hiçbir istişareye açık olmayan konular için “Yasaklı meyve grubu” ifadesi kullanıldığı, TSK yapılanmasında sivil mahrem imam adaylarının sabır ve bağlılıklarının test “B Katı”, “C Katı” ve “D Katı” şeklinde sınıflandırıldı. Bu yapıların, örgüt mensuplarının rütbelerine, pozisyonlarına ve operasyonel sorumluluklarına göre ayrıldığı anlaşıldı.





GÜVENLİK YAPILARINA KODLU İSİMLER:‘KOZMIK’, ‘MABEDE GİDEN YOLLAR’, ‘MALİKANE’

Örgütün devletin kritik kurumlarına sızma faaliyetleri de şifreli dil ile yürütüldü. İstihbarat birimlerine yerleştirilen örgüt mensupları “Kozmik” olarak adlandırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı’na yönelik yapılanma ise “Malikhane” olarak şifrelendi. Öte yandan, Gülen’in Atatürk ve İnönü dönemini küçümseyici şekilde “Mabede giden yolların kapatıldığı zaman dilimi” şeklinde tanımladığı kaydedildi.





RÜŞVET ‘LOKUM’, HİZMETÇİ ‘KDV SORUMLUSU’

Yabancı ülkelerde örgüt lehine karar aldıran kişi ve kurumlara verilen rüşvet “Lokum” olarak kodlanırken, toplanan himmet gelirlerinin yüzde 12’sini yurt dışı faaliyetlerine ayıran sorumlular “KDV yüzde 12 Sorumlusu” ifadesiyle tanımlandı. Bu yapı, örgütün finansal planlamasında detaylı ve şifreli bir sistem izlediğini gösteriyor.





SiYASi KODLAMALAR: OĞUZ, DOĞAN, TİMAŞ

FETÖ’nün siyasi partilere verdiği kod adları da sözlükte yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi için “Oğuz”, Cumhuriyet Halk Partisi için “Doğan” ve AK Parti için “Timaş” kodlamaları kullanıldığı ortaya çıktı. Bu ifadeler, örgütün siyasi alanlardaki takibini ve sızma çabalarını kamufle etmek için benimsediği taktikleri gözler önüne seriyor.





ÇÖPÇÜ VE NOTÇU: İHANET EDENE HEDEF, SINAVA GİRENE DESTEK

Örgütten kopan, gizli tanıklık yapan ya da itirafçı olan kişiler “Çöpçü” olarak aşağılayıcı bir dille tanımlanırken, hakim ve savcı adaylarını örgüte göre hazırlayan kişiler ise “Notçu” olarak adlandırıldı. “Notçuluk”, sınavlara özel çalışma notları ve materyalleri hazırlamakla görevli bir örgütsel faaliyeti ifade ediyor.





GÖRÜNÜRDE MASUM, GERÇEKTE KRİTİK: DEPOCU, PEYZAJCI, ÇİÇEK

Sözlükte, masum anlamlar taşıyan ancak örgüt içinde kritik roller üstlenen bazı ifadeler de deşifre edildi. “Depocu” hâkim-savcı hazırlık evlerinde görevli örgüt mensubunu, “Peyzajcı” Rotary, Lions, Kiwanis Kulübü vb. mason yapılanma mensubunu, “Çiçek” ise dinleme cihazları olan böcek tekniğini ifade ediyor. Bu tabirlerin kullanımı, örgütün kripto iletişim ağının ne denli detaylı kurulduğunu ortaya koyuyor.





‘HALLEY KUYRUKLU YILDIZI’NDAN MESIH İDEOLOJİSİNE

Örgüt, kendisini apokaliptik bir kutsiyetle yüceltmek adına “Halley Kuyruklu Yıldızı” sembolünü kullanmış. Bu sembolün, kıyamet zamanında zuhur edecek olan “Mesih/Mehdi” figürüne gönderme yaptığı ve bu figürün Fethullah Gülen olduğu inancının örgüt içinde yaygın olduğu sözlükte belirtiliyor.





GİZLİ UYGULAMALAR: PANIK BUTONU’ İLE DİJİTAL TEMİZLİK

Örgüt mensuplarının cep telefonlarına yüklenen “Panik Butonu” isimli uygulama da sözlükte yer aldı. Bu butona basıldığında tüm dijital izlerin ve uygulamaların kendiliğinden silindiği, böylece örgüt mensubunun yakalanma riskine karşı korunduğu belirtildi.





DEVLET KURUMLARINA SIZMA: ÇİMEN, GEOMETRI, FEN