​FETÖ’den işkenceye fetva: Kul hakkı sayılmaz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK’daki rütbeli üyeleri tarafından Menteş Askeri kampındaki askeri öğrencilere işkence ve şok mangalarına maruz bırakan şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 27 eski askeri öğrenci mağdur ve müşteki konumunda bulunurken, Menteş kampında görevli Yüzbaşı Selçuk Sami, Yüzbaşı Mehmet Ayhan Demirtaş, askeri öğrenciler Enes Yavuz, Enes Yıldırım, Hüseyin Koca, Selami Öztürk, Sinan Altıntop dahil 8 isim şüpheli olarak yer aldı. 8 şüphelinin de ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İFTİRALARLA DESTEK OLDULAR

Bin 7 sayfalık iddianame, gönderildiği İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli askeri öğrencilerin, o dönem örgüt üyesi olmayan öğrenciler hakkında iftiraya varan söylemlerde ve ifadelerde bulunarak örgütün askeri okullardaki yapılanmasına katkı sağladıkları belirtiliyor. Soruşturma kapsamında işkence ve şok mangasına maruz kalmış 769 mağdura ait ifade ve tutanaklar tek tek incelendi.

252 İŞKENCECİ YARGILANIYOR

İfadelerde ismi geçen toplam 252 şüpheli eski rütbelinin hali hazırda farklı il başsavcılıkları ve mahkemelerinde FETÖ iltisakları nedeniyle haklarında dava ve soruşturmalar bulunuyor. Bu şüphelilerle ilgili dosyaların ilgili başsavcılıklara ve mahkemelere gönderildiği öğrenildi.

DARBECİ ALBAY’IN İŞKENCE REHBERİ

İddianamede Kara Harp Okulu’nda bir dönem Anafartalar Tabur Komutanlığı’nda görevli eski Albay Erdoğan Kurt’un bilgisayarında ele geçirilen belgeye ait içerikler de iddianamede yer aldı. Kurt, 15 Temmuz darbe girişimi tarihinde Siirt’te görevli olmasına rağmen Ankara’ya gelerek Kara Harp Okulu öğrencilerini Genelkurmay Başkanlığı binasına helikopterlerle götürdü. Kurt, bu öğrencileri sivil halka karşı kullanması nedeniyle tutuklu yargılanıyor.

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DİSİPLİN KANUNUNU OKUSUNLAR

Kurt’un bilgisayarından ele geçirilen belgelerde örgüt üyesi olmayan askeri öğrencilere uygulanacak olan sistematik işkenceler, uygulayacak olan rütbeli FETÖ’cülere tek tek öneriliyor. İşkence uygulayacak rütbeli amirlere kul hakkı yediklerine ilişkin kendi içlerinde herhangi bir özeleştiriye kapılmamaları tavsiye ediliyor. Belgede ayrıca ‘Sivil ve asker tüm amirlerimiz yeni disiplin kanununu okumalı. Yapılan işlemlerin çetelesi tutulmalıdır’ ibareleriyle mahrem imamların da TSK içerisindeki disiplin kanunlarını öğrenmeleri ve örgüt üyesi olmayan askeri öğrencilerin buradaki bilgilerle daha rahat mobbing uygulanabileceği vurgulanıyor.

‘İLK DARBEDE SARSILACAKLARDIR’

Belgede yer alan tavsiyelerden bazıları: “Hedef personel ne kadar disiplinli gözükürse gözüksün, dikkatli bir takip sonucu eksiklikleri, zafiyetleri kolayca tespit edilebilir. Eğer amir kararlı bir tavır sergilerse, ilk darbede hedef personel sarsılacaktır.

ONURUNU KIRIN!

Hedef personele gömleğinin yakası yağlı diye uygun ortamda ceza vermek bu kişinin onurunu kırarak, sıfırlayacaktır. Hedef personele takdir verme alışkanlığından vazgeçilmelidir. Amirlerimizin bir kısmı ise geçmişte yaşananlardan hiç ders almayarak, ‘Aman ekmeğinden etmeyeyim, çoluğu çocuğu var’ anlayışından hareketle hatalı bir ‘ kul hakkı’ anlayışı ile koskoca bir ‘milletin hakkını’ yemek durumunda kalabilirler.

‘YURTTA SULH CİHANDA SULH’U TAKİP EDELİM’

Hedef personel hiçbir suretle, tam sicil, ödül, yüksek lisans, doktora, akademi gibi kazanımlardan birini elde ederek süzgeçten geçmemelidir. Türkiye Cumhuriyetinin sistem kurucusu olabilmesi için gereken şart Atatürk’ün veciz bir şekilde ifade ettiği ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ilkesinin titizlikle takip edilmesidir.