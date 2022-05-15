Furkan Vakfı ile PKK'nın kirli iş birliği: Kuytul'un eşi teröristlere misafir oldu Geçtiğimiz günlerde, 'adam kaçırma, gasp ve çek-senet' suçlarından tutuklanan Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un, PKK'lılar ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Ağrı'da tutuklu eşini ziyaret etmek için dün Van'a gittiği belirlenen Semra Kuytul'u, terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle kamu görevinden alınan Melik Çetin'in karşıladığı ve evinde misafir ettiği belirlendi. Çetin'in eşi de PKK'ya üye olmak suçundan belediye başkanlığı görevinden alınmıştı.

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