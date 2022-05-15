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VAN

Furkan Vakfı ile PKK'nın kirli iş birliği: Kuytul'un eşi teröristlere misafir oldu

Geçtiğimiz günlerde, 'adam kaçırma, gasp ve çek-senet' suçlarından tutuklanan Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un, PKK'lılar ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Ağrı'da tutuklu eşini ziyaret etmek için dün Van'a gittiği belirlenen Semra Kuytul'u, terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle kamu görevinden alınan Melik Çetin'in karşıladığı ve evinde misafir ettiği belirlendi. Çetin'in eşi de PKK'ya üye olmak suçundan belediye başkanlığı görevinden alınmıştı.

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Furkan Vakfı ile PKKnın kirli iş birliği: Kuytulun eşi teröristlere misafir oldu
Semra Kuytul - Alparslan Kuytul

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Kuytul çek-senet ve gasptan tutuklandı
GÜNDEM
Kuytul çek-senet ve gasptan tutuklandı

KUYTUL'UN EŞİNİ PKK'LILAR KARŞILADI

Gelişme sonrasında Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un, Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi'ndeki kocasını ziyaret etmek için dün Van'a gittiği belirlendi.

  • Semra Kuytul'un, havalimanından PKK bağlantıları nedeniyle kamu görevinden alınan Melik Çetin tarafından karşılandığı ve misafir edilmek üzere konutuna götürüldüğü ortaya çıktı.

Melik Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılan, Erciş Eski Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin'in kocası olarak da tanınıyor.

KİRLİ İŞ BİRLİĞİ DEŞİFRE OLDU

Geçmişte birçok kez Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hedef alan ve TSK'yı 'katliam yapmakla' itham eden Alparslan Kuytul, HDP'nin özyönetim taleplerine de sıcak baktığını ifade etmişti. Semra Kuytul'un Van'da otel yerine Melik Çetin'in evinde konaklaması kirli iş birliğini gözler önüne serdi.

Alparslan Kuytul tutuklandı
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Alparslan Kuytul tutuklandı
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