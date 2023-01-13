Gazeteci Mercan'a başörtüsü saldırısı: Kafan hava alsın ondan sonra konuş

Beşiktaş'taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber takibinde olan Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan, müşterilerle röportaj yapmak istedi. Bir kadına mikrofon uzatan Mercan, bu kişinin tepkisiyle karşılaştı.

Manavın kasasında geçen bu tartışma iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntüde Aylin A. isimli kadın, muhabire yönelik, "Sen bence kafan hava alsın ondan sonra konuş." diyor.

Yaşanan tartışmanın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Mercan, "hakaret" gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mercan'ın ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri, kimliğini belirlediği Aylin A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin yarın sabah Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edileceği öğrenildi.

Şikayetinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Meryem Nas Mercan, bir manavda haber yapacakları sırada mikrofon uzattığını ve soru sormaya başladığını söyledi.

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Röportaj sırasında daha sorusu bitmeden Aylin A'nın kendisine olan tepkisine şaşırdığını anlatan Mercan, "Çünkü inanılmaz bir tepki, inanılmaz bir yükseliş…'siz kimsiniz beni çekiyorsunuz, sizi mahkemeye veririm, benden izin aldınız mı, sizi davalık edeceğim' gibi bir tepkiyle karşılaştım. Oysa reddetse, 'ben kameraya çıkmak istemiyorum, mikrofon uzatmayın' dese biz zaten röportajı orada keser ve devam ederiz." dedi.

Aylin A’nın kendisine hakaret ettiğini belirten Mercan, şunları söyledi:

"Şöyle bir cümle sarf etti. Çok özür diliyorum, konuşurken titriyorum sinirden. 'Biraz kafanı aç, hava alsın, beyninde oksijen yok belli ki' dedi. Böyle bir cümle ama ben tam net duymadım. Kameraman arkadaşım bu cümleyi duyduktan sonra kamerasını açıp kayda girdi. Kayda girdikten sonra ‘o cümleyi bir daha söyler misin’ diyerek kadına yöneldi. Kadın bu sorunun karşısında ne yapacağını şaşırdı, cevap veremedi. Bu konuyu inkâr etmeye çalıştı. Ben elimde mikrofonumla birlikte kadının yanına gittim. Her şeyi kabul ederim ama bu cümleyi, başörtüme hakareti kabul etmem diyerek kadına soru sormaya başladım...Röportajın başında kılık kıyafetime, başörtüme, giyimime bir saldırı olacağını anlamamıştım."

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OYNAT 01:12 Gazeteci Mercan'a başörtüsü saldırısı: Kafan hava alsın ondan sonra konuş Beşiktaş'ta Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan, haber takibi sırasında başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği kadından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mercan'ın ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri, kimliğini belirlediği Aylin A'yı gözaltına aldı. Aylin A. isimli kadın, muhabire yönelik, ' Sen bence kafan hava alsın ondan sonra konuş.' ifadelerini kullanmıştı.





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