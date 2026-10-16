İstanbullu bunu da yaşadı: Seyir halindeki metrobüsün tavanından yolcuların üzerine sıcak su aktı

İstanbul toplu taşıma araçlarında yaşanan arıza ve aksaklıklara bir yenisi daha eklendi. Her gün binlerce İstanbullunun kullandığı metrobüste seyir esnasında akılalmaz bir olay meydana geldi.

Metrobüs yolcularıyla birlikte ilerlediği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle aracın tavan kısmından koltuklara doğru sıcak su boşalmaya başladı. Tavandan debisi yüksek şekilde akan su, kısa sürede koltukları ve koridoru sular altında bıraktı. Suyun döküldüğünü fark eden yolcular, ıslanmamak ve sıcak sudan zarar görmemek adına panikle suyun aktığı bölümden uzaklaşmaya çalıştı.

Araç içerisindeki yolcular, aniden boşalan sıcak suyun aracın iklimlendirme veya klima tesisatında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını öne sürdü. O anları cep telefonu kameralarıyla kaydeden yolcuların paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olarak geniş yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları toplu taşıma araçlarındaki periyodik bakım yetersizliklerine ve yaşanan olaylara tepki gösterdi.