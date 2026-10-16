Ayazağa'da Jandarmanın sel sonrası temizlik çalışmaları gece de devam ediyor

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın en çok hasar verdiği noktalardan biri olan Sarıyer Ayazağa'da sel sularının çekilmesiyle birlikte başlatılan temizlik ve ihya çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bölgede biriken tonlarca çamur, moloz ve selin taşıdığı atıkların temizlenmesi için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Ayazağa'da yürütülen kapsamlı temizlik faaliyetlerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri de dahil oldu. Yaklaşık 300 jandarma personeli, günün ilk ışıklarıyla birlikte sel mağduru vatandaşların yardımına koşarak sokaklarda, evlerde ve iş yerlerinde biriken atıkların çıkarılmasına destek verdi.

AKŞAM SAATLERİNDE DE ÇALIŞMALAR DURMADI

Selin izlerinin bir an önce silinmesi ve hayatın normale dönmesi amacıyla sahada bulunan komandolar, çalışmalarını hava karardıktan sonra da aralıksız sürdürdü. Akşam saatlerinde de selden zarar gören konut ve dükkanlardaki çamurları tahliye eden Mehmetçik, vatandaşların mağduriyetini gidermek için özveriyle görev yapıyor. Ekiplerin bölgedeki temizlik ve destek mesaisi devam ediyor.