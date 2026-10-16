İstanbul'da sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi: Haliç kahverengine büründü

İstanbul genelinde etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtına, kent genelinde hayatı felç ederken selin bıraktığı yıkıcı bilanço gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Emniyet helikopteri kamerasıyla havadan kaydedilen görüntüler, felaketin megakentteki boyutunu gözler önüne serdi.

Selin en ağır vurduğu bölgelerden biri olan Ayazağa’da, suların çekilmesiyle birlikte geriye kalan çamur yığınları, kullanılamaz hâle gelen işyerleri ve hasar gören onlarca araç helikopter kamerasının objektifine yansıdı. Bazı alanların hâlen su altında olduğu ve sokakların molozla kaplandığı görüldü.

HALİÇ VE BOĞAZ'IN RENGİ DEĞİŞTİ

Yağışların getirdiği yoğun çamur ve toprak akıntısı nedeniyle İstanbul'un simgelerinden Haliç'in su rengi kahverengine döndü. Havadan çekilen kayıtlarda İstanbul Boğazı'nın da su yapısında farklılıklar oluştuğu, bir kısmının turkuaz rengini korurken diğer kesimlerin kahverengi tonlarına büründüğü açıkça görüldü. Yetkililer, bölgedeki hasar tespit ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.