Gazze'nin sesi İstanbul'dan dünyaya duyurulacak: On binler 1 Ocak'ta Galata'da buluşuyor

Yeni yılın ilk gününde İstanbul on binlerin katılacağı Filistin'e destek için düzenlenen etkileyici bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yarın sabah namazının ardından başlayacak olan "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" temalı yürüyüşte Galata Köprüsü'nde bir araya gelinerek Filistin’e destek çağrısında bulunacak ve küresel dayanışma mesajı verilecek.
Mega kent yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak. Tüm vatandaşlar 1 Ocak’ta düzenlenecek yürüyüşe davet edildi.
Sabah namazının ardından buluşulacak
On binlerce kişinin İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan camilerden sabah namazı sonrası yürüyerek Galata Köprüsü'ne gelmesi planlanıyor.
"Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ"
TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.
Geçtiğimiz yıl da düzenlenmişti
2024 yılının ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe 250 binin üzerinde kişi katılmıştı.
Bu yıl katılımın daha da yüksek olması bekleniyor.
Platform üyelerinden ortak çağrı
Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri basın toplantısı düzenledi.
Platformu üyeleri düzenlenecek eyleme katılım için ortak çağrıda bulundu.
"Mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz"
Filistin davasını gündemde tutmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:
- İsrail'in Nazist, apartheid rejimini sürdürdüğü soykırımın sona ermesi için, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için, 2024 yılı boyunca nasıl sabah 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yaptığımız etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek, desteklediysek, daha çok ses yükseltilmesine vesile olmaya çalıştıysak, inşallah 2025 yılı boyunca da 1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde çoluk çocuk, ailecek toplanıp pes etmeden sesimizi yükseltmeye, zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz.
Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Galata Köprüsü’nde gerçekleşecek miting nedeniyle kentte bazı yollar 1 Ocak sabahı kapalı olacak.
Bu kapsamda, Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçlar geçiş yapamayacak.
1 Ocak'ta saat 05.00'den itibaren ise Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü), Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi'nin çift yönlü trafiğe kapatılması planlandı.
Kapatılacak yollara alternatif olarak, Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün kullanılması istendi.
Önlemler kapsamında, bu akşam saat 20.00'den itibaren kapatılacak yollarda park eden araçlar kaldırılacak.
Ayrıca, 1 Ocak saat 04.00'den itibaren Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı'nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler yapılacak.
Bu akşam saat 22.00'den 1 Ocak saat 04.00'e kadar Kabataş Tramvay Hattı'nda, Kabataş-Beyazıt arası sefer icra edilemeyecek.
Kapanan yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü belirlendi.