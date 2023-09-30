Güçlenen Türkiye’nin yükselişine şahit oluyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir Çiğli Havaalanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İzmir’i ziyaret ederek “Türkiye’nin yükselişine de şahit oluyoruz” dedi.

Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST’in her açıdan İzmir’e ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılına layık bir etkinlik olacağına inandığını belirten Erdoğan, İzmirli gençlerle birlikte çevre şehirlerde yaşayan gençleri de TEKNOFEST’e davet etti. “Gelin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini tecrübe etme fırsatını kaçırmayın” diyen Erdoğan, Arkadaşlarınızla organize olun. Çocuklarınızın, torunlarınızın elinden tutun. Teknolojiye ilgi duyan tanıdıklarınızı teşvik edin. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin, destek olun ama bir yolunu bulup bir fırsat oluşturup Çiğli Hava Üssü’ne gelerek buradaki vizyonu, ufku, gayreti ve başarıyı mutlaka yerinde görün” çağrısı yaptı.

KOLTUK KAVGASINA ARA VERİN

İzmirlileri davet ederken şehrin yeni veya eski milletvekillerini de unutmadıklarını söyleyen Erdoğan, “İleri teknolojiyi ülkemiz yerine 10 bin kilometre uzakta arayanları da buraya davet ediyoruz. Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

ZİNCİRLERİ PARÇALAYANLAR BURADA

Bugün burada sadece milli teknoloji hamlesinin hepsi gurur kaynağı olan ürünlerinin görülmediğini, aynı zamanda büyüyen, güçlenen sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye’nin yükselişine de şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Çiğli Hava Üssü’nde Kızılelma, Akıncı, ANKA, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, Atak’la birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var. Burada her türlü engele rağmen başarmaya sevdalı yürekler var. Burada hayallerine giden yolda hiçbir engel tanımayan, işte karşımda görüyorum gençler var. Burada ayağına vurulan asırlık zincirleri parçalayan Türk milleti var. Burada Türkiye Yüzyılı’nın mahzun ve mazlum gönülleri aydınlatan ışığı var.”

YAPAMAZSINIZ DİYENLERE İNAT!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapamazsınız” diyenlere inat “Biz yaparız” diyen, imkansız görülen nice hayali kısa sürede gerçeğe dönüştüren, bu milletin inandığında ve çalıştığında neleri başarabileceğini gösteren, fikir, yürek ve alın teriyle büyük bir başarı hikayesi yazan TEKNOFEST gençliğine teşekkür etti.

İzmir’i gerçek belediyecilikle tanıştıracağız

Son seçimlerde güven tazelemesiyle Türkiye’nin savunma atılımlarına dokunmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “İktidara giden yolu milletin iradesi yerine FETÖ’den PKK’ya terör örgütleriyle işbirliğinde arayanlara asla unutamayacakları bir ders verdik. Tavrımızı özellikte daima doğrudan, hizmetten, eser siyasetinden yana kullanarak ülkemizin önünde yepyeni pencereler açtık. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde bu kazanımları daha da ileri taşıyacağız. İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizin tekrar hak ettikleri hizmetlerle buluşmasını sağlayacağız. İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İstismar siyasetiyle gemisini yürütenlere hep birlikte ‘Yeter’ diyeceğiz. İzmir’i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız. Bu şehrin yatırım ve eser hizmet siyasetine ihtiyacı var. Bunu ancak biz yaparız.”

Ne yapıyorsak gençler için

“Ömrünü ülkesi ve milletine hizmete adamış bir siyasetçi olarak sizin parıldayan gözlerinizde, yarının güçlü Türkiye’sini görüyorum” diyen Erdoğan “Sizlerin başarıları, milletimizle birlikte Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Türkistan’a gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize de cesaret aşılıyor” ifadelerini kullandı. Siyaset yolculuğunun tüm safhalarında gençlerle beraber yürüdüklerine dikkati çeken Erdoğan, “Ne yapıyorsak sizin için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz” dedi. Son kabine toplantısında gençlere yeni müjdeler verdiklerini anımsatan Erdoğan, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere seçim döneminde vadedilen cep telefonu ve bilgisayar ile ücretsiz 10 GB internet sözünü tutacaklarını söyledi. Erdoğan, “Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili kanun teklifini de Cumhur İttifakı olarak yakında Meclis’e sunuyoruz” diye konuştu.

Savunma ihracatında hedef 6 milyar dolar

İlk yerli elektrikli araç olan Togg’un üretiminin artarak devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Geçen haftaki Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizde ‘rekabet iyidir’ diyerek Tesla’yı da ülkemizde yatırıma davet ettik. Hava gücümüzde çarpan etkisi oluşturacak Kızılelma ile ilgili testleri hızla tamamlıyoruz. Kızılelma’nın da envantere girmesiyle bu alanda yeni bir çığır açıyoruz. Savunma sanayii alanında hepsi birbirinden kritik 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Savunma sanayii hamlelerimizle birlikte ihracatımız da katlanarak artıyor. Savunma ihracatında bu yılki hedefimiz 6 milyar doları aşmaktır” dedi.

64 milyon insanımız e-Devlet’i kullanıyor

Dünyanın merkezinde inovasyon, yapay zeka ve robotik teknolojilerin bulunduğu çok farklı bir yere doğru gidildiğini, Türkiye’nin bu yarışta geri kalmamaya çalıştığını vurgulayan Erdoğan, “Şu an yaklaşık 64 milyon insanımız e-Devlet kapısını kullanıyor. Gerek etkinliği ve yaygınlığı gerekse sunulan hizmetler bakımından Avrupa’da örnek gösterilen bir sistem kurduk. Şu an dünyanın gelişmiş denilen ülkelerinde bile sıraya girerek yapılabilen işlerin çoğunu bizim insanımız telefonu veya bilgisayarından Elektronik Devlet kapısını kullanarak saniyeler içinde halledebiliyor” diye konuştu.

Musk’tan TEKNOFEST jesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinde görüşerek İzmir’e davet ettiği Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, X sosyal medya hesabından, TEKNOFEST’e ilişkin bir video paşlaştı. Festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik eden Musk, kendisini TEKNOFEST’e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Gelecek yıl TEKNOFEST’e bizzat katılmayı ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum” ifadesini kullandı. Musk’ın paylaştığı video milyonlarca görüntüleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musk’a X hesabından cevap verdi. Erdoğan Elon Musk’un twitini alıntı yaparak yaptığı paylaşımda, “Sevgili Elon Musk. TEKNOFEST’te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle...” ifadelerini kullandı.











