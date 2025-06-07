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Hafif ticari araç kontrolden çıktı: 2 yaralı

Hafif ticari araç kontrolden çıktı: 2 yaralı

16:427/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi ile kırsa Artaş Mahallesini birbirine bağlayan yolda yaşandı. Tahir B.'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken araçta bulunan 2 kadın yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine götürdü.





#şanlıurfa
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