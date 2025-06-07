Tatilin ilk günü 863 kaza: 10 ölü 1319 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin başladığı arefe gününde meydana gelen 863 trafik kazasında 10 kişi öldü, bin 319 kişi yaralandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kurban Bayram tatili başladı. Arefe gününde (perşembe) 863 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 10 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1319 vatandaşımız ise yaralandı” dedi. Yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, “Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerine göre arife gününde, 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyolları kullandığını belirterek, şunları kaydetti: “Trafik ekiplerimizce bu araçlardan 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,9. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer yüzde 0,9'luk kısmın da daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da yüzde 99,1'lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.”