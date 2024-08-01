Haniye'nin şehadet haberi üzerinden İsrail güzellemesi yapan Halk TV ile ilgili harekete geçildi

Halk TV Haniye'nin şehadetiyle ilgili İsrail'i öven KJ yayınlamıştı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı
Ebubekir Şahin
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Şahin paylaşımında,
"Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de"
ifadelerini kullandı.
Halk TV'de İsrail güzellemesi
Halk TV'de İsrail güzellemesi
Halk TV'de Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadet haberindeki İsrail detayı tepki toplamıştı. Alt bantta geçen,
"İsrail bir gece ansızın nasıl geldi?"
ifadesi büyük tepki çekmişti.
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