|
Gündem

Haniye'nin şehadet haberi üzerinden İsrail güzellemesi yapan Halk TV ile ilgili harekete geçildi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadet haberini veriş şekliyle büyük tepki çeken CHP'nin kanalı Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

10:59 - 1/08/2024 jeudi
Güncelleme: 11:14 - 1/08/2024 jeudi
Yeni Şafak
Halk TV Haniye'nin şehadetiyle ilgili İsrail'i öven KJ yayınlamıştı
Halk TV Haniye'nin şehadetiyle ilgili İsrail'i öven KJ yayınlamıştı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı
Ebubekir Şahin
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin paylaşımında,
"Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de"
ifadelerini kullandı.


Halk TV'de İsrail güzellemesi


Halk TV'de Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadet haberindeki İsrail detayı tepki toplamıştı. Alt bantta geçen,
"İsrail bir gece ansızın nasıl geldi?"
ifadesi büyük tepki çekmişti.



#Halk TV
#İsmail Haniye
#Hamas
#RTÜK
il y a 1 heure
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YAŞ toplantısı ne zaman sona erecek? Türk Silahlı Kuvvetleri kara, hava ve deniz kuvvetleri terfi ve emeklilik durumları belli oluyor