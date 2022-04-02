Hasankeyfte keyifler yerinde

Ilısu Barajı nedeniyle taşınan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf, yeni haliyle görenleri kendine hayran bıraktı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Batman Valiliği, Hasankeyf Kaymakamlığı ve ilgili kurumların desteği ile yerel doku korunarak silbaştan yeniden inşa edilen ilçe; modern konutları, kamu kurumları, cadde, sokak ve sosyal donatı alanları ile milyonlarca turiste hizmet verecek bir şehir haline geldi. Hasankeyf’teki konforlu yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Hasankeyfliler de oldukça memnun.

YEREL MİMARİYLE İNŞA EDİLDİ

Taşınmanın tamamlandığı Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf ’i gezdik. Ziyaret ettiğimiz 12 bin yıllık tarihe sahip ilçe, baştan sona yeniden inşa edilmiş. Dünyanın en uzun barajı olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı nedeniyle bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre güneyine taşınan ilçe, yapılan yatırımlarla binlerce yıllık tarihin kıyısında modern bir şehir olmuş.

’i gezdik. Ziyaret ettiğimiz 12 bin yıllık tarihe sahip ilçe, baştan sona yeniden inşa edilmiş. Dünyanın en uzun barajı olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı nedeniyle bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre güneyine taşınan ilçe, yapılan yatırımlarla binlerce yıllık tarihin kıyısında modern bir şehir olmuş. Ilısu Barajı yapılmadan önce Hasankeyf’te ikamet eden hak sahipleri için villa tipinde konutlar yapıldı. Hak sahiplerine 116 bin lira gibi cüzi bir bedelle teslim edilen konutların bugünkü değeri 1,5 milyon liraya ulaştı. TOKİ tarafından yapılan 729 konutun son kısmı kısa süre önce bu bedellere alıcı buldu. Her bir konut tek katlı ve Ilısu Barajı manzarasına doğru sıra sıra uzanıyor.

TÜM İHTİYAÇLAR DÜŞÜNÜLMÜŞ

7 bin 500 nüfusa sahip ilçede yaşayan vatandaşların ve şehre gelecek turistlerin ihtiyacı olan her şey düşünülmüş. Hasankeyf’te yerel mimari ile inşa edilen tek katlı, bahçeli konutların yanında aynı mimari ile kamu kurumları, okullar, fakülte, şehir meydanı, spor alanları, restoranlar, kafeler, hediyelik eşya dükkanları, köprü ve koruma altına alınan kültür varlıklarının sergilendiği bir müze de inşa edildi. 100 yatak kapasiteli otelin faaliyete geçtiği Hasankeyf’te 100 kişilik ikinci otelin inşaatı da sürüyor.

REKLAM

KÜLTÜR VARLIKLARI İLK GÜNKÜ GİBİ

Ilısu Barajı nedeniyle eski yerinden taşınmak zorunda kalan ilçedeki tarihi eserler de yeni kurulan şehre taşınmış. Eserler ilçede yapılan müzede sergileniyor. Bunun yanında büyük tarihi öneme sahip Artuklu hamamı, Sultan Süleyman Koç Camii, İmam Abdullah Zafiyesi, Er Rızık Camii minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi Camii ve kale giriş kapısı da Dicle Nehri’nin kıyısındaki yeni yerlerinde ziyaretçilerini bekliyor.

Hasankeyf, Dicle Nehri’nin karşı kıyısına kurulup, nehir de baraj olunca, tarihi kale ve binlerce yıllık mağara evler yeni şehrin karşısında kaldı. SİT alanı olarak korunan bu bölgeye Hasankeyf’in sahilinden tekne ile gidiliyor. Baraj yapılmadan önce Hasankeyf’e gelen bir turistin gezebildiği tarih kokan her nokta bugün de aynı şekilde ziyaret edilebiliyor.

Herkes memnun

Yeni Hasankeyf’te yaşamaya başlayan vatandaşlar hallerinden memnun. Her ne kadar eski hatıralarını özlediklerini belirtseler de yeni yaşam alanlarının konforu ve ilçelerinin artacak olan turizm potansiyelinin farkındalar. 70 yaşındaki Cuher Bıçakçı “Eskileri özlüyoruz ama yeni yerimizden ve yeni evimizden memnunuz. Temiz, güvenli. Bir de doğalgazımız gelirse çok güzel olur” diyor. Lise öğrencisi İkram Tosun ise “Baraj yapılırken biz çocuktuk. Orada çocukluğumuz geçti. Evimiz, her şeyimiz oradaydı. Ancak açık konuşmak gerekirse yeni yerimiz, evimiz çok daha güzel. Artık yağmur yağınca evimizin çatısı akmıyor. Hasankeyf gerçekten güzel oldu” dedi.

Nazmiye Kutlu

Hasankeyfli kadınlar üretici oldu

Kadınlar da Kaymakamlığın kurduğu Kadın Kooperatifinden ayrıca mutlu. Kadın Girişimci Nazmiye Kutlu, “Doğma büyüme Hasankeyfliyim. Burada yaşanan tüm sürece şahidim. Yeni bir evimiz yeni bir ortamımız var. Hatıralarımız var ama burada konforumuz var. Evlerimiz rahat. Kaymakamlığımızın desteğiyle Kadın Kooperatifi kurduk. Bize yer tahsis ettiler. Burada organik gıda ürünleri, takı ve elişi ürünlerimizi satıyoruz. Burası bizim için nimet” şeklinde konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 13 Ilısu Barajı’nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde devam etmekte. Baraj göl alanından etkilenen Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi külliyesi, taç kapı ve çeşmesi ile Süleyman Han Camisi külliyesi ve minaresinin taşınma işlemleri tamamlandı. Batman’ın tarihi antik kenti Hasankeyf, suların yükselişinin öncesinde ve sonrasında havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde araçların kullandığı köprünün ayaklarının büyük bir kısmının sular altında kaldığı görülürken, su seviyesinin ne kadar yükseldiği gözler önüne seriliyor. Tutulan su miktarındaki artışın devam ettiği baraj sayesinde göl havzasında kalan Hasankeyf’te de su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Hasankeyf sular altında kalmaya başladı: Köprünün ayakları görünmemeye başladı Batman'da Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) tutulan su miktarındaki artışın başlamasıyla birlikte tarihi antik kent Hasankeyf'te de sular yükselmeye başladı. Hasankeyf'in sular yükselmeden önceki ve sonraki hali havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder