Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Hasankeyfte keyifler yerinde
BATMAN

Hasankeyfte keyifler yerinde

Ilısu Barajı nedeniyle taşınan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf, yerel doku korunarak neredeyse silbaştan inşa edildi. Modern konutları, cadde, sokak ve sosyal donatı alanları ile milyonlarca turiste hizmet vermeye hazır olan şehirde vatandaşlar da hallerinden memnun.

Abone Ol Google News
Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Hasankeyfte keyifler yerinde
Tarihi eserler yeni yerlerine taşındı.

Ilısu Barajı nedeniyle taşınan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf, yeni haliyle görenleri kendine hayran bıraktı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Batman Valiliği, Hasankeyf Kaymakamlığı ve ilgili kurumların desteği ile yerel doku korunarak silbaştan yeniden inşa edilen ilçe; modern konutları, kamu kurumları, cadde, sokak ve sosyal donatı alanları ile milyonlarca turiste hizmet verecek bir şehir haline geldi. Hasankeyf’teki konforlu yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Hasankeyfliler de oldukça memnun.

YEREL MİMARİYLE İNŞA EDİLDİ

  • Taşınmanın tamamlandığı Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’i gezdik. Ziyaret ettiğimiz 12 bin yıllık tarihe sahip ilçe, baştan sona yeniden inşa edilmiş. Dünyanın en uzun barajı olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı nedeniyle bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre güneyine taşınan ilçe, yapılan yatırımlarla binlerce yıllık tarihin kıyısında modern bir şehir olmuş.
  • Ilısu Barajı yapılmadan önce Hasankeyf’te ikamet eden hak sahipleri için villa tipinde konutlar yapıldı. Hak sahiplerine 116 bin lira gibi cüzi bir bedelle teslim edilen konutların bugünkü değeri 1,5 milyon liraya ulaştı. TOKİ tarafından yapılan 729 konutun son kısmı kısa süre önce bu bedellere alıcı buldu. Her bir konut tek katlı ve Ilısu Barajı manzarasına doğru sıra sıra uzanıyor.

TÜM İHTİYAÇLAR DÜŞÜNÜLMÜŞ

7 bin 500 nüfusa sahip ilçede yaşayan vatandaşların ve şehre gelecek turistlerin ihtiyacı olan her şey düşünülmüş. Hasankeyf’te yerel mimari ile inşa edilen tek katlı, bahçeli konutların yanında aynı mimari ile kamu kurumları, okullar, fakülte, şehir meydanı, spor alanları, restoranlar, kafeler, hediyelik eşya dükkanları, köprü ve koruma altına alınan kültür varlıklarının sergilendiği bir müze de inşa edildi. 100 yatak kapasiteli otelin faaliyete geçtiği Hasankeyf’te 100 kişilik ikinci otelin inşaatı da sürüyor.

KÜLTÜR VARLIKLARI İLK GÜNKÜ GİBİ

  • Ilısu Barajı nedeniyle eski yerinden taşınmak zorunda kalan ilçedeki tarihi eserler de yeni kurulan şehre taşınmış. Eserler ilçede yapılan müzede sergileniyor. Bunun yanında büyük tarihi öneme sahip Artuklu hamamı, Sultan Süleyman Koç Camii, İmam Abdullah Zafiyesi, Er Rızık Camii minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi Camii ve kale giriş kapısı da Dicle Nehri’nin kıyısındaki yeni yerlerinde ziyaretçilerini bekliyor.

Hasankeyf, Dicle Nehri’nin karşı kıyısına kurulup, nehir de baraj olunca, tarihi kale ve binlerce yıllık mağara evler yeni şehrin karşısında kaldı. SİT alanı olarak korunan bu bölgeye Hasankeyf’in sahilinden tekne ile gidiliyor. Baraj yapılmadan önce Hasankeyf’e gelen bir turistin gezebildiği tarih kokan her nokta bugün de aynı şekilde ziyaret edilebiliyor.

Herkes memnun

  • Yeni Hasankeyf’te yaşamaya başlayan vatandaşlar hallerinden memnun. Her ne kadar eski hatıralarını özlediklerini belirtseler de yeni yaşam alanlarının konforu ve ilçelerinin artacak olan turizm potansiyelinin farkındalar. 70 yaşındaki Cuher Bıçakçı “Eskileri özlüyoruz ama yeni yerimizden ve yeni evimizden memnunuz. Temiz, güvenli. Bir de doğalgazımız gelirse çok güzel olur” diyor. Lise öğrencisi İkram Tosun ise “Baraj yapılırken biz çocuktuk. Orada çocukluğumuz geçti. Evimiz, her şeyimiz oradaydı. Ancak açık konuşmak gerekirse yeni yerimiz, evimiz çok daha güzel. Artık yağmur yağınca evimizin çatısı akmıyor. Hasankeyf gerçekten güzel oldu” dedi.

Nazmiye Kutlu
Nazmiye Kutlu

Hasankeyfli kadınlar üretici oldu

Kadınlar da Kaymakamlığın kurduğu Kadın Kooperatifinden ayrıca mutlu. Kadın Girişimci Nazmiye Kutlu, “Doğma büyüme Hasankeyfliyim. Burada yaşanan tüm sürece şahidim. Yeni bir evimiz yeni bir ortamımız var. Hatıralarımız var ama burada konforumuz var. Evlerimiz rahat. Kaymakamlığımızın desteğiyle Kadın Kooperatifi kurduk. Bize yer tahsis ettiler. Burada organik gıda ürünleri, takı ve elişi ürünlerimizi satıyoruz. Burası bizim için nimet” şeklinde konuştu.

Hasankeyf sular altında kalmaya başladı: Köprünün ayakları görünmemeye başladı
FOTOĞRAF 13
Title
Ilısu Barajı’nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde devam etmekte. Baraj göl alanından etkilenen Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi külliyesi, taç kapı ve çeşmesi ile Süleyman Han Camisi külliyesi ve minaresinin taşınma işlemleri tamamlandı.
Title
Batman’ın tarihi antik kenti Hasankeyf, suların yükselişinin öncesinde ve sonrasında havadan görüntülendi.
Title
Çekilen görüntülerde araçların kullandığı köprünün ayaklarının büyük bir kısmının sular altında kaldığı görülürken, su seviyesinin ne kadar yükseldiği gözler önüne seriliyor.
Title
Tutulan su miktarındaki artışın devam ettiği baraj sayesinde göl havzasında kalan Hasankeyf’te de su seviyesi yükselmeye devam ediyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Hasankeyf sular altında kalmaya başladı: Köprünün ayakları görünmemeye başladı
Batman'da Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) tutulan su miktarındaki artışın başlamasıyla birlikte tarihi antik kent Hasankeyf'te de sular yükselmeye başladı. Hasankeyf'in sular yükselmeden önceki ve sonraki hali havadan görüntülendi.

Hasankeyf'in sembolü 6 metre yükseltildi: Eyyübiler'den kalma
FOTOĞRAF 9
Title
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesi, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli projelerinden Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan, Dicle Nehri üzerinde, gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımının ardından su altında kaldı.
Title
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce Hasankeyf'teki eserlerin taşınması ve korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Dicle Vadisi ve Şahap Vadisi'nin birleştiği noktada yer alan, 1329 yılında Eyyubiler döneminde yaptırılan Küçük Saray, sudan etkilenmemesi için 3 aylık çalışmayla 6 metre yükseltildi.
Title
Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, yükseltilme çalışmalarıyla Küçük Saray'ın kaybolan görüntüsünün de ortaya çıktığını ifade etti. Hasankeyf'in sembol eserlerinden olan sarayın, su aldığı kodunun 6 metre üzerine çıkarılmasıyla Hasankeyf Kalesi'ni de turizm açısında cazip bir hale getirildiğini aktaran Kusen, \"Küçük Saray’a yapılan müdahale yerindeydi. Küçük Saray, Hasankeyf kalesinin sembol eserlerinden biridir.
Title
Eyyubi döneminde Küçük Saray heyetlerin kabulünün yapıldığı bir yerdi. Geçmişte altın yaldızlı bezemelerle süslü olduğu saraydı. Aslında yazlık saray da denilir. Özellikle milletvekilimizin büyük çabasıyla Küçük Saray'daki su sızmayla ilgili sorun üst makamlara ve Cumhurbaşkanımıza kadar iletildi.
Title
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kalenin izolasyon çalışması ile birlikte saray yükseltilmiş oldu. Küçük Saray, su aldığı kodunun 6 metre üzerine çıkarıldı. Bu çalışma sonucuyla Hasankeyf Kalesi, turizm açısında cazip bir hale getirilmiş oldu.\"
Title
Devlet Su İşleri 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Küçük Saray'ın 76 kriko desteğiyle yükseltildiği bildirilerek, \"Sarayın dördüncü kademe kaldırma işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece eser, ilk haline göre 6 metre yükseltilmiş oldu. Son kademenin kaldırılmasının ardından, eserin altına beton imalatı yapılacak. Saray, 76 kriko ile 6 metre sınırına yükseltildi. Tarihi yapı, dört aşamada tamamlanmış oldu. Kapalı alanı 216 metrekareye sahip, 3 penceresi ve aslan kabartmasının üzerinde bulunduğu Küçük Saray'daki çalışmaların tamamlanmasıyla, tarihi kale yeniden siluetine kavuşmuş olacak\" denildi.
Title
Hasankeyf'te inşa edilen Veysel Eroğlu Barajı nedeniyle tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'a taşınmıştı.
Title
Title
Hasankeyf'in sembolü 6 metre yükseltildi: Eyyübiler'den kalma
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, Eyyübiler tarafından yapılan 692 yıllık Küçük Saray'ın, Veysel Eroğlu Barajı'ndan (Ilısu) etkilenmemesi için başlatılan yükseltme çalışmaları tamamlandı. Küçük Saray'ın 6 metre yükseldiğini belirten Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Küçük Saray'ın kaybolan görüntüsü de ortaya çıktı. Sarayın, su aldığı kodunun 6 metre üzerine çıkarılmasıyla Hasankeyf Kalesi de turizm açısında cazip bir hale getirilmiş oldu" dedi.
Oran üçte bire düştü

Oran üçte bire düştü

​Bakan Koca 'Çok mutluyuz' sözleriyle açıkladı.
Dünya Kupası kuraları çekildi

Dünya Kupası kuraları çekildi

​Katar'da yapılacak turnuvada dikkat çeken eşleşmeler oluştu.
Rusya geri çekildi AP Başkanı Kieve koştu: Zelenskiy ile görüşüp fotoğraf paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede hayata geçireceğiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.