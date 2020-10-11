Ormanları PKK yakıyor

Güvenlik güçlerinin etkili operasyonları nedeniyle dağlardaki hareket alanını kaybeden terör örgütü PKK, yine orman yangınları çıkarmaya başladı. Geçtiğimiz yıl sadece 11 Temmuz- 24 Ağustos tarihleri arasında 14 yangın çıkartan hain örgüt Hatay’da günlerdir devam eden yangını da üstlendi. Eli kanlı örgütün uzantılarından olan Ateşin Çocukları İnsiyatifi Hatay’daki yangınları üstlendiğine dair açıklamada bulundu. Canlı bomba eylemlerinin yanı sıra çok sayıda kanlı saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK’nın ormanlara da saldırarak doğayı ve hayavanları da katletmeye devam ediyor.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Hatay Valiliği orman yangını ile ilgili yaptığı son açıklamasında, “Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir’ ifadelerini kullandı.

Yangınlara havadan ve karadan müdahaleler gün boyu devam etti.

YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Hatay’ın Belen ilçesinde cuma günü çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine de ulaşan yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Cuma günü kısmen kontrol altına alınan yangın, dün artan rüzgarın etkisiyle yeniden yerleşim yerlerine ulaştı. Güvenlik güçleri, yangın tehlikesi altındaki bölgelerdeki vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yapılan ve akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yangının şu an için Belen ve İskenderun ilçeleri arasında Karahüseyinli ve Nergizlik mevkilerinde etkili olduğu belirtildi. Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor.

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OYNAT 00:35 PKK'lı teröristlerin Hatay'daki ormanları ateşe verdikleri iddia edilen görüntüler Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kentin birçok noktasına yayılan yangınları, PKK terör örgütüne mensup “Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı terör oluşumu üstlendi. Sosyal medyada vatandaşlar PKK terör örgütüne lanet yağdırırken, paylaşılan bir videoda PKK'lı teröristlerin ormanları ateşe verdikleri ana ilişkin görüntüler yer aldı. BiP'te paylaş

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Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı.

KORKUDAN UYUYAMADIK

Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik Mahallesi’nde gece geç saatte rüzgarın da etkisiyle yayılımını arttıran alevlerden bazı ev ve işyerleri de zarar gördü. Vatandaşlar, yangın korkusundan sabaha kadar uyuyamadıklarını anlattı. Yangının evlerine yakın bir nokta meydana geldiğini ve sabaha kadar uyuyamadıklarını söyleyen Serdar Palta, evlerini bir an olsun bırakmadıklarını ifade ederek, “Sabaha kadar uyumadık, yangınla mücadele ettik. Çok şükür evimizin çevresi kontrol altına alındı. Diğer taraflarda kontrol altına alınacak inşallah. Kovalarla su taşıdık, biz de söndürmeye çalıştık, evimizi terk etmedik” dedi.

OYNAT 00:42 Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin önemli açıklama: Çok ciddi kasıt şüpheleri var Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, '(Hatay'daki orman yangını) 'Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Soruşturma sürüyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İskenderun Başsavcılığı’nın, Hatay’daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürdürdüğünü açıkladı. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hatay’daki yangın hepimizi derinden üzdü, ciğerimizi yaktı. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Hatay’ımıza geçmiş olsun. İskenderun Başsavcılığı, yangınla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor” dedi.

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