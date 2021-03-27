Heyelan ve çökme meydana gelen Düzce-Zonguldak yolunda çalışma başlatıldı

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde dün akşam heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Jandarma ekipleri Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine izin vermiyor.

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden gönderilen teknik heyet, 85 metrelik bölümünde çökme meydana gelen yolda inceleme yaptı.

Düzce Valisi Atay bölgede inceleme yaptı

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, görevlilerden bilgi aldı.

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Atay, yaptığı açıklamada, Akçakoca-Düzce kara yolunun 6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini hatırlattı.

Heyelanın dün geceden beri şiddetini artırdığını aktaran Vali Atay, gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte sahada süreci takip ettiğini dile getiren Atay, "Karayolları Genel Müdür yardımcımızla konuştuk. Çöken yolun kenarına geçici servis yolu yapılacak. Tahmini yolun yapılması 4 gün sürecek. Daha sonra da kalıcı yol çalışmalarına başlanacak. Önemli bir yol güzergahı, o yüzden hızlı bir şekilde çalışmalar devam edecek. Ankara ve Zonguldak'ı birbirine bağlayan bir yol ve turizm açısından önemli bir yol. Karayolları da bu konuda hızlı bir şekilde adımlarını attı ve atmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 12 İkizdere ilçesi Ayvalık köyünde önceki gece sağanak yağışlar sonrası yamaçta toprak kayması meydana geldi. Köyde AFAD ekiplerince yapılan inceleme sonrası heyelan nedeniyle yıkılma riski taşıyan 3 ev için tahliye kararı verildi. Alt kısmında toprak kayması sonucu riskli duruma gelen Ömer Tozkoparan ve ailesine ait ev tahliye edildi. 3 yılda tamamlayabildikleri evlerine geri dönmek isteyen aile, önlem alınmasını istedi. 3 yılda inşaatını yaptıkları evde 2 gün oturamadıklarını söyleyen Ayşe Tozkoparan “Dışarıdan bir gürültü geldi. Deprem mi oluyor diye düşünürken camdan aşağıya baktım ki evin önündeki toprak alan kopmuş. Bu binanın inşaatına 3 yıl önce başladık, olaydan iki gün önce taşınmıştık, ne yazık ki heyelan meydana geldi. Eşim de bu manzarayı görünce dayanamadı, kalp krizi geçirdi. Biz bu binayı 3 senede ancak yapabildik. ‘Tam başımızı soktuk’ dedik iki gün evimizde durduk sonra bu olay yaşandı. Yetkililer evimi kurtarsınlar. Burası sakat bir yer olsa bütün emeğimi oraya diker miyim? Çoluk çocuk hep birlikte oturacağız, canlarını tehlikeye atar mıyız?” dedi. Zeynep Tozkoparan da “Biz heyelan anında ev başımıza yıkılıyor zannettik. Çocukları aldık hızla evden çıktık. Şimdi evde oturamıyoruz komşunun evindeyiz. Orada da ne kadar duracağız. Üç çocuğum, eşim kayınvalidemle 6 kişi yaşıyoruz bu evde. Biz yaz kış buradayız köyümüzdeyiz. Tırnaklarımızla inşa ettik evimizi. Yetkililer bir çare bulsunlar bize, evimizi geri versinler diye konuştu. Şenol Tozkoparan ise, Ben sabah buradan çıkarken küçük küçük taşlar geliyordu. Ama kötü bir şey düşünmedim. 5 kilometre gitmemiştim ki annem ağlayarak aradı, heyelan olduğunu söyledi. Benim taşların altında kaldığımı zannetmiş, çünkü arabamı oraya çekiyordum. Buralar bize dededen babadan kalan yerler, gidecek başka yerimiz yok. Burada hasarlı kayaların temizlenip güçlendirme yapılmasını bekliyoruz” dedi. Rize'de heyelan: 3 ev tahliye edildi Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen heyelanda Ayvalık köyünde 3 ev tahliye edildi. Köyde 3 yılda tamamlayabildikleri evleri yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Tozkoparan ailesi tedbir alınmasını istedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Heyelan altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

FOTOĞRAF 30 Of ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek kesiminde yer alan bazı mahallerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Bazı köy yolları ise ulaşıma kapanırken, elektrik kesintileri yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, DSİ, itfaiye, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ <br> <br> Of ilçesinde ticaretle uğraşan Yılmaz Hacımahmutoğlu (53), şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti. MAHSUR KALANLAR KURTARILDI <br> <br> İlçeye bağlı Sefaköy, Yemişalan, Ballıca ve Sugeldi mahallelerinde mahsur kalan 8 kişi, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Of-Çaykara karayolu Dumlusu mevkisindeki hazır beton döküm tesisi de heyelandan etkilendi. Yamaçtan gelen heyelanın taşıdığı toprak yığınının dolduğu tesis alanında maddi hasar oluştu. Tesiste işçilerin yetiştirdiği 50'ye yakın tavuk da heyelanda telef oldu. 3 EV TAHLİYE EDİLDİ <br> <br> Şiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi. Evlerde ikamet eden yaklaşık 20 kişinin tahliyesi sırasında kalp hastası Emine Köksal (74) de, sağlık ve Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. Tahliyeleri sağlanan vatandaşlar, geceyi yakınlarının evlerine geçirdi. HEYALAN ANI KAMERADA <br> <br> İlçeye bağlı Gökçeoba Mahallesi'nde çay arazisinde meydana gelen heyelan anı da cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde; tarım arazisi kenarında duran bir kişinin cep telefonuyla bu anları kayıt altına aldığı sırada vatandaşları çabuk gelin akıyor, ırmak gitti, ana burada durma, haydi, uzaklaşın diye bağırarak uyardığı duyuluyor. BAKAN SOYLU VE KARAİSMAİLOĞLU SEL BÖLGESİNDE <br> <br> İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da gece saatlerinde incelemelerde bulunmak üzere sel ve heyelanın vurduğu Trabzon'un Of ilçesine gitti. Of ve Hayrat ilçe kaymakamlıklarını ziyaret eden bakanlar, yetkililerden bilgi aldı. HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI <br> <br> Yağışın etkisini yitirdiği Of ilçesinde sel ve heyelanların neden olduğu hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Pek çok tarım arazisi ve bazı ev ve iş yerlerinde oluşan hasarın boyutu, havadan da görüntülendi. İlçede kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılması için belediye, DSİ ve Karayolları ekipleri de çalışma yürütüyor. Sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları da başlatıldı. Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı. Of ilçesinde şiddetli yağışta aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalan Yılmaz Hacımahmutoğlu (53), hayatını kaybederken, mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, risk altındaki 3 evdeki 20 kişi de tahliye edildi. İlçede belediye ve karayolları ekipleri, heyelanda kapanan bazı mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Bölgede pek çok tarım arazisi, balçığa gömülürken, temizlik ve hasar tespit çalışması başlatılan ilçede hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

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