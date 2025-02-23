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İki aile arasında 'kız isteme' kavgası: 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı

İki aile arasında 'kız isteme' kavgası: 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı

08:2223/02/2025, Pazar
AA
DHA
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Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Mardin'de, iki aile arasında ‘kız isteme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Mardin'in Kırsal Gökçe Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında kız isteme nedeniyle tartışma çıktı.


Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Yaralılardan 3'ü tedavi gördükleri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



#mardin
#yaralı
#silahlı kavga

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