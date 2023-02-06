İki kaza 12 can kaybı: Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da, kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Ardından kazayla ilgili açıklama yapan Yiğitbaşı, Diyarbakır’dan Bodrum’a giden yolcu otobüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karabezir-Karabedir rampasında devrildiğini belirterek, şöyle konuştu: “Kazada 8 vatandaşımız vefat etti. Burada ağır yaralı ve hayati risk taşıyan 3 hastamız var. Yine, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde ameliyata alınan bir yaralımız var,