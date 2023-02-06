İki kaza 12 can kaybı: Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi

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Diyarbakır’dan Bodrum’a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait otobüs Karabedir Kavşağı’nda devrildi.
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır’dan Bodrum’a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait S.C. (68) idaresindeki yolcu otobüsü Karabedir Kavşağı’nda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar ve Isparta’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerden, Fatma Temiz (42), Sultan Nur Özay (40), Sevay Özay (40), Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç’un Denizli, İsmail Yoldaş’ın Diyarbakır, Yakup Uçar’ın Mardin ve Mehmet Tuncer’in ise Dinar nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi.
Kazada kolu kırılan yolculardan Adem Kaya (54), Şanlıurfa’dan otobüse bindiğini ve Bodruma gittiğini söyledi. Kazada şoförün uyuduğunu iddia eden Kaya, “Yolda buzlanma falan yoktu. Ben de kaza anında yarı uyur vaziyetteydim. Otobüsün uçtuğunu gördüm. Otobüsün altında kalan insanlar vardı. Ölenler vardı. Çok kötüydü. Benim kolum kırılmış gerçekten kötüydü. Allah sabır versin” diye konuştu.
onun da durumu ağır. Ağır yaralı olarak toplam 4 hastamız mevcut.”
Yiğitbaşı, “Kazayla ilgili Dinar Cumhuriyet Başsavcılığımız da soruşturma başlattı. Dinar Devlet Hastanemizde otopsi işlemleri tamamlandı. Kazada vefat edenlerin cenazelerini de memleketlerine göndereceğiz” diye konuştu.
Bursa’da yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda, 4 otomobil zincirleme kaza yaptı. 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Acı kaza dün sabah 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Selçukgazi mevkisinde yaşandı. Bursa’dan İstanbul istikametine giden 2’si otomobil, 2’si cip olmak üzere 4 araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı. Kazada Cansu Bağış (23), Serpil Terzi Çağşak (47), Betül Nur Terzi (25) ile Naz Terzi (15) hayatını kaybetti. Dört kişinin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada Yakup Terzi (57), Ö.S. (37), Bünyamin Sivri (34), D.N.S. (8), Ö.Y.S. (10), Reyhan Mahmasahatova (31), Serkan Çalık (34) da yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapan otoyol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.