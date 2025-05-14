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İki milyon liralık cihazlarla define ararken yakalandılar

İki milyon liralık cihazlarla define ararken yakalandılar

16:2514/05/2025, Çarşamba
IHA
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Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde izinsiz define aradığı belirlenen 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte yaklaşık 2 milyon lira değerinde çeşitli define arama cihazı ele geçirildi.

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda izinsiz define aradığı tespit edilen 5 kişi, 7 adet alan tarama çubuğu, 4 adet el dedektörü, 2 adet bilgisayar, birer adet su arama cihazı, akü, alan tarama cihazı ve çeşitli malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



#Karabük
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