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Kepçe ile define arayan şahısları jandarma suçüstü yaptı

Kepçe ile define arayan şahısları jandarma suçüstü yaptı

10:5213/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
IHA
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Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaparak define arayan şahıslar yakalandı.
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaparak define arayan şahıslar yakalandı.

Afyonkarahisar'da kepçe diye adlandırılan iş makinesi ile kaçak kazı yaparak define arayan şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Şuhut ilçesi Pasacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri bir kepçenin arazide çalışma yaptığını fark etti. Ardından kepçenin yanına giden ekipler C.Ö. ve M.Ö. isimli şahısları kaçak kazı ile define ararken suçüstü yaptı. Olayda kepçe ile birlikte patpat diye adlandırılan tarım aracı, balyoz ile kazma ve kürekler ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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