İmamoğlu nedeniyle Eurofighter satışına veto iddiasına yalanlama

Yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na dönük soruşturma nedeniyle Eurofighter savaş uçağı alım süreci Almanya tarafından veto edildiği iddia edildi. MSB kaynakları söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı.
Kaynaklar, Eurofighter tedarik sürecinin İngiltere Savunma Bakanlığı ve uçakları üreten firma ile yürütüldüğünü belirtti.
Resmi fiyat teklifine yanıt için çalışma
Bakanlık kaynaklarına göre, satış sürecine ilişkin resmi fiyat teklifi 13 Mart tarihinde Türkiye'ye iletildi. Türkiye'nin bu teklife ilişkin yanıtı hazırlama süreci devam ediyor.
Eurofighter tedarik sürecinde yeni aşamaya Türkiye'nin muhataplarına göndereceği karşı teklifle geçilecek.
Yeni hükümet
Almanya'da Scholz hükümeti kısa süre içinde görevi Hristiyan Sosyal Demokrat Merz’in liderliğindeki koalisyon hükümetine bırakacak.
Yeni hükümetin silah ve sistem satış süreçlerinde daha aktif ve esnek davranacağı, konsorsiyuma dahil ülkelerin onaylarıyla tamamlanacak süreçte nihai kararı da yeni hükümetin vereceği belirtiliyor.
Türkiye acil ihtiyaç çerçevesinde yeni nesil F-16 savaş uçaklarının yanı sıra envanterini çeşitlendirmek için toplam 40 adet Eurofighter savaş uçağı alacak. Bu uçakların bir bölümü halihazırda başka bir ülkenin filosunda yer alan kullanılmış Eurofighterlar olacak. Bir bölümü de üretim bandından çıkacak.
2026 ile 2030 yılları arasında tamamlanması beklenen süreçte uçakların kullanacağı meteor füzeleri başta olmak üzere mühimmatları da temin edilecek.