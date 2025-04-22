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İmamoğlu nedeniyle Eurofighter satışına veto iddiasına yalanlama

İmamoğlu nedeniyle Eurofighter satışına veto iddiasına yalanlama

16:3822/04/2025, Salı
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Alman hükümeti'nin İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle Türkiye’ye Eurofighter satışını veto ettiği iddia edilmişti.
Alman hükümeti'nin İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle Türkiye’ye Eurofighter satışını veto ettiği iddia edilmişti.

Yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na dönük soruşturma nedeniyle Eurofighter savaş uçağı alım süreci Almanya tarafından veto edildiği iddia edildi. MSB kaynakları söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Alman basınında
Ekrem İmamoğlu
'na dönük soruşturma gerekçesiyle Türkiye'ye
Eurofighter
savaş uçağı satışının hükümet tarafından veto edildiği iddialarına Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yanıt verdi. Kaynaklar
"Süreç devam ediyor."
ifadesini kullandı.

NTV'nin sorularını yanıtlayan bakanlık kaynakları, Alman makamlarından resmi bir açıklama yapılmadığını vurgulayarak
"İddialara ilişkin bize ulaşan bir bilgi yok"
ifadesini kullandı.

Kaynaklar, Eurofighter tedarik sürecinin İngiltere Savunma Bakanlığı ve uçakları üreten firma ile yürütüldüğünü belirtti.


Resmi fiyat teklifine yanıt için çalışma


Bakanlık kaynaklarına göre, satış sürecine ilişkin resmi fiyat teklifi 13 Mart tarihinde Türkiye'ye iletildi. Türkiye'nin bu teklife ilişkin yanıtı hazırlama süreci devam ediyor.


Eurofighter tedarik sürecinde yeni aşamaya Türkiye'nin muhataplarına göndereceği karşı teklifle geçilecek.


Yeni hükümet


Almanya'da Scholz hükümeti kısa süre içinde görevi Hristiyan Sosyal Demokrat Merz’in liderliğindeki koalisyon hükümetine bırakacak.


Yeni hükümetin silah ve sistem satış süreçlerinde daha aktif ve esnek davranacağı, konsorsiyuma dahil ülkelerin onaylarıyla tamamlanacak süreçte nihai kararı da yeni hükümetin vereceği belirtiliyor.


Türkiye acil ihtiyaç çerçevesinde yeni nesil F-16 savaş uçaklarının yanı sıra envanterini çeşitlendirmek için toplam 40 adet Eurofighter savaş uçağı alacak. Bu uçakların bir bölümü halihazırda başka bir ülkenin filosunda yer alan kullanılmış Eurofighterlar olacak. Bir bölümü de üretim bandından çıkacak.


2026 ile 2030 yılları arasında tamamlanması beklenen süreçte uçakların kullanacağı meteor füzeleri başta olmak üzere mühimmatları da temin edilecek.




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