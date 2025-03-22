İmamoğlu sorulara cevap vermedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ifade işlemi dün tamamlandı. 4 saat 15 dakika süren 120 sayfalık ifadesinde İmamoğlu, gizli tanık ve tanıkların verdiği ifadeler, MASAK tarafından hazırlanan şüpheli para trafiği raporları, kağıt üzerinde düzenlenen ihaleler ve bu ihaleleri sözde kazanan firmalara hiçbir iş yapmadığı halde ödenen paralar, İstanbul halkının kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin ses kayıtları ve operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle bağlantıları soruldu. Ancak İmamoğlu soruların büyük çoğunluğuna, “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddediyorum” şeklinde cevap verdi.