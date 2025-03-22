Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İmamoğlu sorulara cevap vermedi

İmamoğlu sorulara cevap vermedi

04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ifade işlemi dün tamamlandı. İmamoğlu 4 saat 15 dakika süren ifadesinde, iddialara cevap vermek yerine “Muhatap almıyorum. Reddediyorum. Anlamlandıramadım” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ifade işlemi dün tamamlandı. 4 saat 15 dakika süren 120 sayfalık ifadesinde İmamoğlu, gizli tanık ve tanıkların verdiği ifadeler, MASAK tarafından hazırlanan şüpheli para trafiği raporları, kağıt üzerinde düzenlenen ihaleler ve bu ihaleleri sözde kazanan firmalara hiçbir iş yapmadığı halde ödenen paralar, İstanbul halkının kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin ses kayıtları ve operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle bağlantıları soruldu. Ancak İmamoğlu soruların büyük çoğunluğuna, “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddediyorum” şeklinde cevap verdi.



#Ekrem İmamoğlu
#İfade
#İBB

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS sınavı ne zaman? 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru tarihleri belli oldu