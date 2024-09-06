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İsrailli görgü tanığı Türk aktivist Eygi'nin İsrail askerlerince nasıl vahşice öldürüldüğünü anlattı

Siyonist katil devlet İsrail, Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi başından vurarak katletti. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan vahşetin görgü tanığı İsrailli aktivist Jonathan Pollack ise o anları anlattı. Eygi'nin hedef alınarak vurulduğunu belirten Pollack, "İki sefer gerçek mermi ateşlendi. İlki ortada bir noktayı hedef aldı. Sonra ikinci bir gerçek mermi sesi duydum sonra insanların bana seslendiğini duydum. Ölümcül bir kanaması vardı. Vuran asker, onu açık bir şekilde görüyordu." dedi.

23:44 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 00:02 - 7/09/2024 Cumartesi
AA
İsrailli aktivist Jonathan Pollack, Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrail askerlerince nasıl katledildiğini anlattı.
İsrailli aktivist Jonathan Pollack, Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrail askerlerince nasıl katledildiğini anlattı.

İsrailli aktivist Jonathan Pollack, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurarak öldürdüğü Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin hedef alınarak vurulduğunu belirtti.

Görgü tanığı İsrailli aktivist Pollack, Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrine bağlı Beyta beldesinde katıldığı gösteride öldürüldüğü anları anlattı.

Eygi'nin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü ifade eden Pollack, "İsrail'in Beyta topraklarında Filistinlilerden gasbederek inşa ettiği Evyatar isimli kaçak yerleşim birimini protesto etmek üzere Beyta'ya gittik." dedi.

"Namaz biter bitmez olaylar başladı"

Pollack, Beyta'da cuma namazının ardından Filistinli gençlerin İsrail askerleri tarafından kuşatıldığını belirterek, "Namaz biter bitmez, askerler ve köydeki gençler arasında olaylar başladı. Askerler hemen göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti." ifadelerini kullandı.

Çatışma nedeniyle Beyta'daki köyün içerisine askerlerden yaklaşık 150-200 metre öteye meskun mahalle çekildiklerini söyleyen Pollack, İsrail askerlerinin bir evin çatısı üzerinde stratejik bir noktada konuşlandığını aktardı.

"Vuran asker, onu açık bir şekilde onu görüyordu"

İsrail askerlerinin Türk vatandaşı Eygi'yi açıkça hedef aldığını ifade eden Pollack, şunları kaydetti:

"İki sefer gerçek mermi ateşlendi. İlki ortada bir noktayı hedef aldı. Sonra ikinci bir gerçek mermi sesi duydum sonra insanların bana seslendiğini duydum. Yaralanan Eygi'nin 10-15 metre geride zeytin ağaçlarının altında durduğu yere doğru koştum. Onu yerde, bir zeytin ağacının altında yatarken buldum. Ölümcül bir kanaması vardı. Vuran asker, onu açık bir şekilde görüyordu."

Pollack, Eygi'ye ilkyardım yaptıklarını anlatarak, "Elimi kanamayı durdurmak için başının altına koydum. Nabzına baktım çok zayıf atıyordu. Ambulansı çağırdık, onu ambulansa bindirdik." dedi.

"Hayata döndürmeye çalıştılar ama başaramadılar"

Eygi'nin önce Beyta sağlık merkezine, sonra sağlık görevlileri eşliğinde Rafidiye Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ifade eden Pollack, "
Hastanede, onu hayata döndürmeye çalıştılar ama başaramadılar. Vefat etti.
" ifadelerini kullandı.

"Bu ayrı bir olay değil"

Yaşanan hadisenin İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının bir parçası olduğuna dikkati çeken Pollack, "Şunu söylemem gerekli ki bu diğer yaşananlardan ayrı bir olay değil. 2021'den beri hepsi Filistinli 17 kişi Beyta'da öldürüldü." dedi.

Pollack, şunları kaydetti:

"Bugün bunu duymamızın sebebi bir ABD vatandaşının trajik bir şekilde ölümü. Bu olay, diğer yaşananlardan ayrı değil. Bu Filistin halkının mücadelesine karşı yapılan baskının, İsrail'in Batı Şeria'da son aylarda şiddeti artırmasının ve İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın bir parçası."

Pollack, ne olursa olsun Filistin halkının verdiği özgürlük mücadelesine desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.


Siyonist İsrail Batı Şeria'da Türk asıllı Amerikalı aktivisti katletti: Dışişleri'nden sert tepki

Gazze'de 11 aydır soykırım yapan Siyonist İsrail Batı Şeria'da da saldırılarını hızlandırdı. İşgalci güçler Nablus şehrindeki saldırılarında Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri Beyta beldesinde gerçekleştirilen gösteriye gerçek mermiyle saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre, Eygi'nin başına isabet eden kurşun sonrası hastaneye sevk edildiği belirtilirken, Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, tüm müdahalelere rağmen Eygi'nin hayatını kurtaramadığını açıkladı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz" açıklaması yapıldı.

Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur'un işgalci İsrail askerlerince öldürülmesi sonrası ABD'den açıklama: Daha fazla bilgi topluyoruz

Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, terör devleti İsrail askerlerince Batı Şeria'da katledildi. Eygi'nin öldürülmesi sonrası Türkiye, katillere en sert tepkiyi gösterirken, konuya ilişkin bir açıklama da ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin trajik ölümünün farkında olduklarını ifade ederek, "İvedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yaptı. Öte yandan ABD'deki en büyük Müslüman toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi de (CAIR) Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınayarak, "Biden yönetimi, bir Amerikalı vatandaşın bu küstahça cinayetini kınamalı, sorumlu İsraillileri yargılamalı ve Netanyahu'nun ırkçı, katil hükümetine askeri yardım göndermeyi bırakmalıdır.” çağrısında bulundu.


#Ayşenur Ezgi Eygi
#Batı Şeria
#İsrail
#Jonathan Pollack
#Nablus
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