İstanbul'a yeni kar dalgası geliyor: Pazartesi okullar tatil edilecek mi?

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Hafta sonu boyunca kar yağışının süreceği tahmin edilirken, Pazartesi günü okulların tatil edilebileceği gündemde. İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da kendini gösterdi. Çarşamba günü başlayan kar yağışı 3 gündür devam ediyor.
Kar yağışının etkisini artıracağı ve hafta sonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı.
İstanbul'da pazartesi okullar tatil mi?
İstanbul Valisi Davut Gül, "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt verdi. Vali Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.
"Kar yağışı hafta sonu da devam edecek"
Konuya ilişkin Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Şen, "Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.
"Pazartesi günü de okullar tatil olabilir"
Şen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir."
Cuma günü saat 24.00'ten itibaren motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkması da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.