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İstanbul'a yeni kar dalgası geliyor: Pazartesi okullar tatil edilecek mi?

İstanbul'a yeni kar dalgası geliyor: Pazartesi okullar tatil edilecek mi?

08:2422/02/2025, Saturday
G: 22/02/2025, Saturday
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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Hafta sonu boyunca kar yağışının süreceği tahmin edilirken, Pazartesi günü okulların tatil edilebileceği gündemde. İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da kendini gösterdi. Çarşamba günü başlayan kar yağışı 3 gündür devam ediyor.


Kar yağışının etkisini artıracağı ve hafta sonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı.



İstanbul'da pazartesi okullar tatil mi?


İstanbul Valisi Davut Gül, "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt verdi. Vali Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.


Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"


"Kar yağışı hafta sonu da devam edecek"


Konuya ilişkin Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Şen, "Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.


"Pazartesi günü de okullar tatil olabilir"


Şen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir."


Cuma günü saat 24.00'ten itibaren motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkması da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.




#istanbul
#kar yağışı
#okul

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