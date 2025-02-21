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İstanbul Valisi Gül duyurdu: Ehliyet sınavları iptal edildi

İstanbul Valisi Gül duyurdu: Ehliyet sınavları iptal edildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:0121/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul'da haftasonu kar etkili olacak
İstanbul'da haftasonu kar etkili olacak

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli merkez ve kursların sınav ve eğitim faaliyetlerine 22-23 Şubat tarihlerinde ara verildi.

Mega kent İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.


Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, çeşitli merkez ve kurslardaki sınavlar ile eğitim faaliyetleri 22-23 Şubat tarihlerinde durduruldu.


Vali Gül açıkladı


İstanbul Valisi Davut Gül
"İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."
açıklamasında bulundu.





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