İstanbul'da haftasonu kar etkili olacak
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli merkez ve kursların sınav ve eğitim faaliyetlerine 22-23 Şubat tarihlerinde ara verildi.
Mega kent İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, çeşitli merkez ve kurslardaki sınavlar ile eğitim faaliyetleri 22-23 Şubat tarihlerinde durduruldu.
Vali Gül açıkladı
Vali Gül açıkladı
İstanbul Valisi Davut Gül
"İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."
açıklamasında bulundu.
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