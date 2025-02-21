İstanbul'da kar etkili oldu: Yollar boş kaldı

Mega kent İstanbul'da trafik, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde sakin seyrediyor.
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Çarşamba günü başlayan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırırken, kentin her iki yakasında D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde hafta sonuna yaklaşırken alışılan trafik yoğunluğu bugün yaşanmıyor
Toplu ulaşım tercih edildi
Vatandaşların, önceki haftalara oranla kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.
Kentte eğitim-öğretime ara verilmesi de trafik yoğunluğunu azalttı.
Trafik yoğunluğu yüzde 20
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.