İstanbul'da kar etkili oldu: Yollar boş kaldı

Çarşamba günü başlayan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırırken, kentin her iki yakasında D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde hafta sonuna yaklaşırken alışılan trafik yoğunluğu bugün yaşanmıyor

Vatandaşların, önceki haftalara oranla kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.