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Yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Gül canlı yayında açıkladı

Yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Gül canlı yayında açıkladı

18:0520/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yapıyor.
İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yapıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül "Öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için resmi ve özel tüm okul ve kurslarda 21 Şubat 2025 Cuma tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Öne çıkan başlıklar şöyle:

Kar yağışının Pazartesi'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için resmi ve özel tüm okul ve kurslarda 21 Şubat 2025 Cuma tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir

Ayrıntılar geliyor...


#İstanbul Valisi
#Davut Gül
#Kar yağışı

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