İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yapıyor.
İstanbul Valisi Davut Gül "Öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için resmi ve özel tüm okul ve kurslarda 21 Şubat 2025 Cuma tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir" dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Öne çıkan başlıklar şöyle:
Kar yağışının Pazartesi'ye kadar sürmesi bekleniyor.
Öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için resmi ve özel tüm okul ve kurslarda 21 Şubat 2025 Cuma tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir
Ayrıntılar geliyor...
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